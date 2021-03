Cristiano Ronaldo, criticado por su actitud con Portugal: "No puede tirar así el brazalete"

Cristiano Ronaldo vivió en la noche del sábado una de las más difíciles de su carrera deportiva. No por lo sucedido frente a Serbia, ya que no es la primera vez ni será la última que le quitan un gol legal y que ese gol evita una victoria a su equipo. Lo realmente complicado es lo que vino después, lo que ha provocado numerosas críticas con la estrella lusa.

Ronaldo anotó en el minuto 94 el que hubiera sido el tanto del triunfo frente a Serbia. Centro de Mendes desde la izquierda y disparo del luso que se colaba dentro de la portería. Mitrovic apareció por el camino para aguarle la fiesta despejando el balón, aunque el esférico ya había cruzado la línea completamente como demostraban las imágenes.

El árbitro del choque no lo vio y el tanto no subió al marcador, lo que provocó la ira incontrolable de Cristiano Ronaldo. El luso, absolutamente desesperado, se marchó del terreno de juego incluso antes de que terminase el partido y en su 'huida' tiró el brazalete de capitán al suelo, un gesto que ha sido de lo más polémico.

Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal ante Serbia Reuters

Ha sido precisamente esta acción la que le ha reportado a Cristiano los mayores palos. El luso, acostumbrado ya al nuevo fútbol con VAR y con tecnología de gol en muchas competiciones, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Es difícil cambiar el chip y jugar en una competición que, a pesar de ser una clasificación para el mundial, sigue formando parte de un fútbol muy rudimentario.

Las críticas han llegado incluso desde su propio país. Un exinternacional con la selección como Fernando Meira ha hablado sobre el episodio de ayer con el diario Record y, a pesar de que entiende a Cristiano, le recrimina su comportamiento y su falta de control: "El gol es claro, pero Ronaldo no puede tirar el brazalete de Portugal al suelo".

"La reacción de Cristiano es natural, pero no es aceptable para un capitán de la selección. No puede tirar el brazalete al suelo y dirigirse a los vestuarios mientras el partido sigue su curso. No es aceptable para un jugador de su importancia. Entiendo su frustración y estoy de acuerdo con él porque su gol era válido, pero los árbitros tienen que tomar decisiones, sin VAR, y él tiene que dar ejemplo. Y el de esta noche no es uno para seguir".

La confesión de Santos

Esta historia ha tenido también más protagonistas, no solo Cristiano Ronaldo y Fernando Meira. Fernando Santos, seleccionador de Portugal, no quiso valorar la actuación de su estrella y prefirió apoyarle y contar su conversación con el árbitro: "No sé qué pasó, me han dicho que reaccionó mal. Es la frustración normal de quienes marcan el gol de la victoria de Portugal y no cuenta. No tocaré este tema".

Fernando Santos, seleccionador de Portugal, habla con el árbitro Reuters

"El árbitro me pidió disculpas y me dijo que estaba avergonzado. Yo estaba en el vestuario con él y me pidió disculpas. Me había dicho en el campo que iba a ver las imágenes y que si era el caso me llamaba para disculparse... y así fue".

El propio Cristiano, más en frío, envió un mensaje a toda la afición a través de redes sociales para pedir disculpas y explicarse: "Ser capitán de la selección de Portugal es uno de los mayores orgullos y privilegios de mi vida. Doy y siempre daré todo por mi país, eso nunca cambiará. Pero hay momentos difíciles que afrontar, sobre todo cuando sentimos que un Toda la nación se está viendo afectada. ¡Levanta la cabeza y enfrenta el próximo desafío ahora! ¡Fuerza, Portugal!".

