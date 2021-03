Rafa Nadal explica el porqué no es "amigo íntimo" de Roger Federer

La relación que mantiene el 'Big Three' del tenis entre sí ha despertado muchos rumores en los últimos años. Se ha hablado de que el vínculo entre Rafa Nadal y Roger Federer se ha consolidado, llegando a ser muy buenos amigos. Sin embargo, y aunque el español no lo ha desmentido, sí que ha querido aclarar algunas cosas.

Durante un acto del Grupo Santander en Brasilia, Nadal ha hablado sobre su amistad con Federer durante una entrevista. El balear ha explicado que aunque se llevan bien, no llegan a ser "amigos íntimos" y esto se debe a un claro motivo: pese a la buena sintonía, no dejan de ser rivales en las pistas.

"La verdad es que no somos amigos íntimos. Yo diría que somos muy buenos compañeros. Sobre todo, con el paso del tiempo, de nuestros enfrentamientos y de nuestras cosas en común. Nuestra relación ha mejorado. Pero, por ejemplo, si antes de un partido me duele la rodilla, no se lo diré", ha confesado el mallorquín.

Rafa Nadal, durante el Open de Australia EFE

Para Rafa Nadal la amistad es mucho más y así ha querido explicarlo: "La amistad es algo muy importante para mí, creo que no es fácil tener muchos amigos porque eso significa mucho para mí. Yo no podría hablar con Roger de según qué cosas, nunca le diría que me duele la rodilla antes de un partido".

Llamadas habituales

Y este es el principal motivo para no considerar a Federer como un "amigo íntimo". "Es por ello por lo que no puedo decir que seamos amigos íntimos", ha apuntado, para luego señalar que hablar muy a menudo: "Es cierto que podemos llamarnos en cualquier momento y discutir casi sobre cualquier tema".

Preguntado por cuándo hablaron por última vez, Rafa Nadal no pudo evitar que se le escapase una sonrisa, ya que, como ha revelado, habían conversado tan solo unas horas antes. "Es gracioso que me hagas esa pregunta, porque hablé con él hoy", ha afirmado el tenista español.

Durante años, tanto Nadal como Federer fueron los grandes dominadores del circuito de la ATP. Después la irrupción de Djokovic abrió a tres bandas la lucha por los títulos. Hoy en día, son considerados como los más grandes tenistas no solo del momento, sino de la historia. Entre ellos hay mucho respeto, pero sí es verdad que aunque no sean "amigos íntimos", el vínculo entre Rafa y Roger es más profundo.

[Más información: Las diez cosas sin las que no puede vivir Rafa Nadal]