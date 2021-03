Luis de la Fuente apela a "la ilusión" frente a la "falta de preparación" en el Europeo

La selección sub21 de España afronta el primer gran reto del año. Este 2021 'La Rojita' buscará levantar dos trofeos en una gesta que sería inigualable. Primero tendrá que librar la batalla del Europeo en el que llegan como uno de los equipos favoritos tanto por la calidad de la plantilla como por el hecho de ser los actuales campeones. Los Juegos Olímpicos de Tokio todavía pueden esperar, aunque esta prueba servirá para medir el nivel de la generación.

Este miércoles arranca la primera fase del torneo. Sí, este Europeo está dividido en la ronda de grupos, que se jugará en esta fecha de selecciones, y ya a finales de mayo se disputará la ronda final. Como a Luis de la Fuente le gusta ir paso a paso, el seleccionador ha sido muy precavido en rueda de prensa y no ha querido dar ninguna sensación de favoritismo. De hecho, se ha mostrado más bien preocupado por la poca, casi nula, preparación que han podido hacer.

"Llevamos cuatro meses sin estar juntos, ayer entrenamos en una primera toma de contacto, con jugadores que recuperaron. Pero sabemos lo que había, somos unos afortunados porque en estos tiempos podemos jugar este torneo y no ponemos ninguna pega", esgrimió lejos de querer poner excusas. A las 18:00 horas espera la anfitriona, Eslovenia, y el seleccionador no quiere ninguna sorpresa de cara a esta cita trascendental.

Luis de la Fuente: "Creo que la mayoría de los jugadores están en un buen momento. Pero es verdad, que hay muchos jugadores que llegan con mucha fatiga por la cantidad de minutos".



️ "Nuestra fortaleza tiene que ser pensar que somos unos privilegiados"#U21EURO pic.twitter.com/JXWL39HEqD — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 23, 2021

Es por lo que ha tenido que hacer auténticos malabares con esta convocatoria. "Creo que llegamos en buen momento. La complejidad de la convocatoria ha sido hilar muy fino en muchos aspectos. Había que buscar equilibrios por muchas situaciones. La mayoría de los jugadores están en un buen momento, pero, como estamos viendo en el campeonato, muchos llevan fatiga encima, muchos partidos, situaciones de estrés, y no es fácil viajar en estas condiciones", argumentaba el seleccionador.

Luis de la Fuente no ha querido dar muchos detalles sobre el equipo que pondrá sobre el campo. Ante la posibilidad de dar más importancia a los jugadores que más ritmo tienen del campeonato, reflexiona que también pueden "considerar que hay jugadores que llegan más frescos al no tener esos minutos y esa frescura es necesaria en un torneo tan corto". En cualquier caso, ante esta falta de preparación, el seleccionador hace un llamamiento a la ilusión de los jugadores por vestir la camiseta, que "mueve montañas y hace que superes cualquier tipo de adversidad".

Cucurella y su futuro

También ha comparecido Marc Cucurella que ha llamado la atención por dejar la puerta abierta a su futuro en el Getafe: "Es cierto que en el primer año todos disfrutamos más y este año nos está tocando lo difícil del fútbol, peleando por no descender. En el Getafe estoy muy a gusto, pero como cualquiera me gusta seguir creciendo y porqué no intentar algún día jugar en esos grandes equipos".

@cucurella3: “Sabemos que mañana tenemos un partido importantísimo. Afrontamos este encuentro con muchas ganas y con muchas ilusión. Además, tenemos que hacer un gran papel porque nuestros compañeros dejaron el listón muy alto en el último campeonato"#U21EURO pic.twitter.com/G4dRowtZFD — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 23, 2021

En cualquier caso, ha explicado sus sensaciones de cara al encuentro que hay e, para este miércoles, para el que está completamente concentrado. "Es una situación un poco extraña como está siendo toda la liga por el tema del covid, pero nos tenemos que adaptar. Hemos llegado y sabemos que tenemos un reto muy importante, sabemos que nuestro compañeros dejaron el listón muy alto", destacó el catalán.

