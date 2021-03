Gervonta Davis, protegido de Floyd Mayweather, se enfrenta a una pena de siete años de cárcel

La carrera de Gervonta Davis podría acabarse antes de llegar a lo más alto. Y no por su mal desempeño dentro del cuadrilátero, sino porque afronta catorce cargos penales, por los cuales le piden una pena de prisión de 7 años y 55 días como máximo. ¿Por qué? Por un accidente de tráfico que tuvo lugar en 2020.

Fue el pasado 5 de noviembre del año 2020 cuando, durante la madrugada, tuvo lugar un accidente de tráfico del cual consideran culpable al que es el gran protegido de Floyd Mayweather. De ese accidente de tráfico salieron otras cuatro personas heridas, motivo por el que piden prisión para él.

Tal y como se podía leer en el informe inicial, el campeón del mundo en las divisiones ligero y superpluma conducía un SUV Lamborghini Urus 2020. Se saltó un semáforo en rojo y acabó chocando contra un Toyota Solara de 2004 en el vecindario de Ridgely's Delight.

Según se ha podido saber, Gervonta Davis se encontraba celebrando su propio cumpleaños, el cual es el día 7 de noviembre, en un club nocturno al sur de Baltimore. Después de lo ocurrido, se le acusa de no informar sobre el accidente, conducir con una licencia suspendida o revocada, no detenerse ante un semáforo en color rojo y no permaneciera -o regresar- a la escena del accidente después de lo sucedido, habiendo además víctimas con lesiones corporales.

Pruebas

Desde la Oficina del Fiscal del Estado de la Ciudad de Baltimore se ha revelado que disponen de imágenes de una tienda cercana, que dispone de cámaras de vigilancia, en las que se confirma que es Gervonta Davis el conductor que ocasionó la colisión. Pero, además, se ha señalado que el boxeador regresa al escenario junto a una acompañante no identificada tras lo ocurrido para "recoger algunas pertenencias del vehículo siniestrado".

"Mi oficina seguirá haciendo nuestra parte para responsabilizar a los conductores imprudentes cuando sus acciones dañinas pongan en peligro vidas inocentes", ha declarado Marilyn Mosby, la fiscal estatal, quien le ha recordado a Gervonta Davis que ha tenido mucha suerte ya que ninguna de las víctimas tuvo heridas graves y han podido recuperarse de manera satisfactoria.

