Floyd Mayweather ha vuelto a ponerse en el centro de la polémica por una reflexión sobre su fortuna.

"El hecho de que hable de dinero no me convierte en una mala persona. Me gusta tener las cosas buenas de la vida; el dinero no me hace ganar dinero, yo hago dinero"

"Me gusta alimentar a mi familia, no podemos alimentar a nuestra familia simplemente diciendo: 'Te amo'. El dinero nos ha puesto en una posición para tener las mejores cosas de la vida, por lo que podemos viajar y divertirnos, vivir la vida y experimentar cosas diferentes. Cuando puedes ganar mucho dinero, puedes hacer esas cosas",