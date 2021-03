Koeman: "Es una locura que pite este penalti, el VAR tiene que verlo"

La clasificación de La Liga se sigue apretando después de la victoria del Barcelona ante el Huesca. Después del partido ha comparecido en rueda de prensa un Ronald Koeman que ha asegurado que no entiende al VAR y que no hubo penalti de Ter Stegen, así como se ha postrado ante un Leo Messi que firmó un nuevo doblete.

Resultado

"Es muy buen resultado para seguir creciendo. Hemos hecho una buena primera parte y mantuvimos la intensidad en la segunda".

Gol de córner

"Por fin logramos un gol en un córner. La gente trabaja mucho las acciones a balón parado. Un gran gol para Óscar".

El penalti de Ter Stegen

"No es penalti, nos ha complicado un poco más. El resultado del primer acto fue corto. Perdimos un poco concentración en la segunda mitad. El equipo puede haber notado algo el cansancio. El objetivo, que era ganar, lo hemos conseguido".

Dos goles desde fuera

"Estamos intentando probar desde fuera del área. Finalizar las jugadas desde fuera del área. Lo intentamos también en los entrenamientos".

Messi, el mejor

"Creo que Messi ha demostrado que es el mejor. El primer gol ha sido fantástico. Se merece ser importante para este equipo".

El VAR

"Es que el VAR ha entrado en esa jugada. Si ves la jugada, Ter Stegen no toca al delantero. Es una locura que pite este penalti. El árbitro puede pitarlo, pero el VAR tiene que verlo. Está más claro que el agua. No sé lo que hay que cambiar. No hay que darle más importancia".

Pedri, convocado con España

"Pedri merece entrar. Ha jugado en varias posiciones y está bien. Es un gran jugador".

Goles desde fuera del área

"Es importante. Para equipos que defienden con muchos jugadores en su área, es posible buscar los pases, pero es importante acabar las jugadas. Hay que chutar. Así hemos marcado dos goles en un partido en el que estuvimos bien. En general, el equipo estuvo bien".

La Liga, a tiro

"Siempre he dicho que hay mucha Liga. Siempre es dificilísimo para cualquier equipo aguantar. Después de los puntos que hemos perdido, creo que hemos reaccionado bien. El equipo está bien y confiado en que podemos luchar. No podemos perder más puntos porque ya hemos perdido bastantes".

El penalti

"Creo que duró cuatro o cinco minutos. Eso quiere decir que el VAR ha entrado. Si el VAR entra, eso no es penalti. Todo el mundo ve que Marc no toca al delantero del Huesca. No entiendo cómo se puede pitar un penalti, que nos complica el partido".

Sin palabras con Leo

"No se puede decir más. El nivel que tiene durante muchísimos años, durante muchísimos partidos. Es el hombre más importante de la historia del Barça. Menos mal que todavía está con nosotros".

Leo Messi mira el balón en un ataque del Barça Reuters

¿Qué ha cambiado?

"Más efectividad, cometemos menos errores individuales a la hora de defender. El equipo está bien situado en el campo y creo que el sistema de tres centrales nos da fuerza".

Simeone dice que no van a perder más

"Esto va a ser dificilísimo porque hay muchos equipos que nos pueden complicar la vida. Si seguimos a este nivel... no hay ningún partido fácil. Si no estás bien, puedes perder partidos".

Mingueza

"Creo que el desarrollo de Mingueza es realmente bueno. Está jugando mucho. Está demostrando que puede actuar en varias posiciones de la defensa. Hoy ha marcado y es muy importante para él. También para Pedri ir a la selección y que Jordi Alba regrese. Es bueno que los jóvenes estén bien porque tenemos que cambiar cosas en el campo. Gente como Messi, Busquets y Alba tienen muchas cosas que darle a este equipo".

