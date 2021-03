Tyson Fury, un plan cancelado en la WWE y una amenaza en el boxeo: "Le aniquilaré"

Tyson Fury es el rey de los pesos pesados en la actualidad. Después de derrotar a Deontay Wilder, quien sufrió su primer combate perdido a sus 34 años para dejar su marca en 42-1-1 (40 de esos triunfos por la vía rápida), los rumores sobre el enfrentamiento entre 'The Gypsy King' y Anthony Joshua.

Desde hace ya varios meses se habla del duelo entre ambos púgiles por la unificación del peso pesado. Un combate que sobre todo mantiene la atención mediática en Reino Unido, confirmando así la tendencia de que la categoría que antaño fue reina ha ido perdiendo su brillo con el paso de los años.

El acuerdo para la pelea entre Fury y Joshua lo ha adelantado la ESPN. Y no sería solo un combate, sino que se habla de dos, con revancha incluida, y ambos para celebrarse a lo largo del presente año 2021. El promotor Eddie Hearn ha hablado sobre ello con el periodista Mark Kriegel, del medio anteriormente citado.

Anthony Joshua y Tyson Fury

"Nos gustaría que se confirmara que tenemos un acuerdo sobre el lugar de los combates el próximo mes. La parte difícil siempre es hacer que todos pongan su firma sobre el papel, pero todas las partes han hecho un gran esfuerzo para lograr que esto pasara. Estábamos promotores rivales, redes de emisión rivales y luchadores rivales", ha señalado el promotor.

Eddie Heran ha añadido que cree que ya han hecho "la parte más difícil" y que ya han recibido algunas ofertas para que los combates se lleven a cabo en determinadas localizaciones: "Las ofertas provienen de varios países de Oriente Medio, de Asia, Europa del Este y América".

"Esta es la pelea más grande en el boxeo y uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Será una gran victoria para un país que quiere mostrarse a sí mismo", ha sentenciado. Y es que este combate unificará la categoría de los pesos pesados ya que Tyson Fury posee el cinturón de la WBC, mientras que Anthony Joshua tiene los de la IBF, WBA y WBO.

Anthony Joshua, con los cinturones de campeón de los pesos pesados Reuters

Según lo estipulado, Anthony Joshua y Tyson Fury se repartirán las ganancias. 50 por ciento para cada uno, mientras que en el segundo combate, en la pelea que ya se conoce como la revancha, el reparto será de un 60-40. El primer enfrentamiento podría producirse en el mes de junio o de julio, mientras que la segunda se cerraría a fin de año, entre noviembre o diciembre.

El rey de la categoría

El último campeón unificado del peso pesado fue Lennox Lewis allá por el año 1999. Ahora se espera quién conseguirá lograr hacerse con este honor, aunque Tyson Fury confía en que sea él y no Anthony Joshua el que lo logre. De hecho, recientemente ha realizado unas declaraciones incendiarias al respecto.

El 'Rey Gitano' ha asegurado que no ha encontrado un rival a su altura en toda su carrera: "Estoy buscando un desafío, he estado buscando, buscando en el mundo durante trece años como profesional para encontrar un hombre que pueda mejorarme. Simplemente no puedo encontrarlo".

Tyson Fury, tumbando a Deontay Wilder Reuters

Tyson Fury había dejado incluso de entrenar, pero con el primer combate ante Anthony Joshua en unos tres meses, deberá volver a enfundarse los guantes, aunque él ha continuado sacando pecho: "Solo necesito seis o siete semanas para estos vagabundos. Eso es todo. No necesito grandes compañeros de entrenamiento... solo necesito los basureros locales, los bomberos u hombres fuertes locales".

Confía en sí mismo y además de no ver rival a Joshua, también se ha acordado de Wilder: "Estoy seguro de que tiene que inventar todas estas excusas en su propia mente porque tal vez algún día tendrá que pelear conmigo nuevamente. Cuando lo haga, absolutamente lo destruiré incluso más fácil de lo que lo hice esta vez. Esta vez ni siquiera fue un combate de boxeo, ni siquiera un concurso. Me golpeó unas tres veces en siete rondas. Voy a eliminarlo en uno o dos asaltos, le aniquilaré".

Freno a la WWE

Con un futuro en el cuadrilátero jugándose su cinturón de campeón, 'The Gypsy King' ha tenido que dejar a un lado sus planes en la WWE. Se esperaba su presencia en esta disciplina, pero la pandemia lo paró y ahora todo está cancelado. En Behind The Gloves, el púgil ha señalado que los planes de SummerSlam y WrestleMania han tenido que ser rechazados.

Habrá que esperar así a ver si después de que la Covid-19 lo permita, Tyson Fury apuesta por la WWE después de que se llegasen a cancelar hasta tres apariciones del 'Rey Gitano' el año pasado por el coronavirus. Muchos esperan que cuando la normalidad regrese, todos estos planes que tuvieron que suspenderse, puedan llevarse a cabo.

