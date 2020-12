Anthony Joshua contra Tyson Fury: amenazas, morbo y devolver el brillo a los pesos pesados

Aquellos maravillosos años. El boxeo, cual época de oro del cine con Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Paul Newman o Clark Gable, también vivió una etapa brillante, en la que los combates de los pesos pesados hacían las delicias de los amantes del deporte. A nadie le suenan extraños los nombres de Mike Tyson, Mohamed Ali o Joe Frazer. Y es que aunque no son contemporáneos todos ellos, sí que dieron lustre a esta disciplina que es mucho más que golpes o sangre, es baile, es técnica y es táctica.

La categoría de los pesos pesados fue perdiendo luz con el paso de los años. La falta de figuras carismáticas ayudó a ello, además de que fueron ganando protagonismo los Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez o Saúl 'Canelo' Álvarez. Pero parece que el brillo de la que fue categoría reina puede volver a aparecer y todo gracias a dos británicos.

Desde Estados Unidos se señala que si los pesos pesados no atraen tanto es porque los púgiles más importantes de la actualidad son de Reino Unido, pero la posibilidad de ver a Anthony Joshua en el cuadrilátero ante Tyson Fury no hay ningún fiel al boxeo que no esté deseando verlo. Y todo apunta a que el esperado combate tendrá lugar durante el inminente 2021.

Ser el rey

Tyson Fury se hizo con el trono de los pesos pesados el pasado mes de febrero. Entonces derrotó a Deontay Wilder por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Desde entonces se venía hablando de la posibilidad de ver a 'Gipsy King' ante Anthony Joshua, pero parecía que bien uno o bien otro siempre tenían una excusa bajo la manga para postergar lo que ha acabado siendo inevitable.

Tyson Fury, tumbando a Deontay Wilder Reuters

Anthony Joshua había estado evitando responder a la pregunta de si quiere pelear con Tyson Fury. Pero 'Gipsy King' pidió directamente a Jonathan Ross que le formulase la cuestión. "No respondió a la pregunta. Pregúntame: ¿Quieres pelear con Anthony Joshua? Sí, quiero pelear con él", expresó el de Wythenshawe.

Continuó desafiando Fury a Joshua con una provocativa afirmación: "¿Que quién es el mejor boxeador de los pesos pesados? Yo, pero de largo. Así es como se responde a una pregunta". Pero después de barrer a Pulev, Joshua ya se refiere alto y claro a ese cara a cara con el 'rey gitano'.

Anthony Joshua, con los cinturones de campeón de los pesos pesados Reuters

"Quiero arrancarle la cabeza de los hombros cuando suceda esa pelea. Estoy seguro de que ganaré", afirmó Anthony Joshua tras el combate, en el que defendió los títulos mundiales del peso pesado de IBF, WBO y WBA. "Si Tyson Fury y yo peleamos, lo cual estoy seguro de que sucederá, será uno de los eventos deportivos más importantes de este país desde la Copa del Mundo de 1966", continuó en The Guardian.

Este esperado combate podría llegar ya en el segundo semestre de 2021. El promotor Eddie Hearn ya habló sobre ello hace tan solo unos días. "¿Qué tan cerca estamos? Les prometo que hay conversaciones, pero hasta que no lo escuchen de mí, no digan nada. Hablo en serio sobre la pelea, así que cuando la anuncie sabrán que es real", afirmó sobre una pelea que estaría valorada en alrededor de 220 millones de euros.

Esta será la primera vez que Fury y Joshua se enfrenten en un cuadrilátero... ¿o no? Lo cierto es que no hace tanto se conoció que ambos sí se han visto las caras con anterioridad, aunque esta pelea fue ¡en un entrenamiento! Allá por 2010, ambos se enfundaron los guantes y Joshua no dudó en recalcar que le había sorprendido 'Gipsy King'. Este 2021 habrá mucho más en juego. Honor y gloria para el que se proclame rey de los pesos pesados.

