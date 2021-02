Los tesoros de Maradona, a subasta: esta es la herencia envenenada del 'Pelusa'

Han pasado ya más de dos meses desde que Diego Armando Maradona falleció en su querida Argentina. Dos meses en los que las causas de su muerte, presuntas negligencias, hijos ilegítimos y batalla por su herencia continúan a la orden del día. Las declaraciones de unos y otros se suceden, el último en hablar ha sido el sobrino del astro argentino, quien pasó los últimos días junto al mítico '10'.

Johnny Espósito se trasladó junto al 'Pelusa' por su delicado estado de salud. En unas recientes declaraciones ha asegurado que Maradona no quería seguir viviendo: "Yo sentí que él no quería más. Sentí que él ya no quería más, no quería más". "Pienso que no sufrió. Dentro de lo malo, me llevo lo bueno de haber vivido las últimas horas con él", ha asegurado.

Estas declaraciones aterrizan de la mano de una información que llega desde Argentina. Infobae recoge que no hay acuerdo entre los herederos del que fuera futbolista de Boca Juniors, Barcelona o Nápoles. Esto puede abrir la caja de Pandora, porque hay muchos tesoros de valor incalculable que podrían acabar saliendo a subasta para coleccionistas privados.

Los tesoros del '10'

Los herederos se llevaron de las casas de Brandsen y Tigre pertenencias del difunto, que ahora adquieren un valor difícil de calcular, ya que con la muerte de Maradona todos los regalos que recibió, bienes que obtuvo o camisetas que intercambió podrían llegar a valer mucho dinero.

Esos bienes se unen a los más de 200 objetivos que llegaron desde Dubái, entre ellos se encuentra una carta escrita y firmada por Fidel Castro, así como la guitarra con la que Andrés Calamaro compuso una canción dedicada al 'Pelusa'. También destacan el Balón de Platino que le entregó la FIFA por su trayectoria o unos sillones que le regalaron los jeques.

Diego Armando Maradona besa la Copa del Mundo en México 1986 EFE

Uno de los misterios que envuelve todo este asunto lo constituyen las dos ya famosas cajas fuertes que tenía en los Emiratos Árabes. Una fuente ha contado a Infobae que no saben lo que contienen estas: "Son cosas que Diego guardó y solo él sabía qué guardó. Pueden ser dírhams, relojes, dólares o nada. A las cajas las metieron ahí y no las abrieron nunca más en estos más de dos años".

A todo esto hay que añadir también lo que se encontraba en la vivienda que tenía en Campos de Roca. Allí, según el medio argentino, tenía un particular 'altar', en el que se encontraban desde una réplica de la Copa del Mundo que conquistó en el Mundial de México de 1986 a cuadros; fotos, como la que usó Messi para homenajearle tras su fallecimiento; dibujos de diferentes artistas, balones, camisetas...

Sin acuerdo

Dalma, Gianinna, Diego Júnior, Jana y Dieguito Fernando, el cual está representado por su madre Verónica y por la pareja de esta, que también es abogado, Mario Baudry mantuvieron una conversación a través de un grupo de WhatsApp. Una fuente que ha tenido acceso al mismo ha revelado a Infobae que "no se pusieron de acuerdo en nada".

Hablaron sobre la alternativa de hacer un museo con los objetos de Diego Armando Maradona, y poder así usufructuarlo juntos, o repartirse las pertenencias entre ellos. Sin embargo, no hubo consenso y es por eso por lo que también se mencionó la posibilidad de realizar una subasta y que el dinero que se saque sea repartido de manera equitativa entre los herederos. "Es una opción que se habló", ha señalado la fuente.

Diego Armando Maradona, en una imagen de archivo

Hay que recordar que Claudia Villafañe, madre de Dalma y Gianinna, tiene en su poder cerca de 490 objetos que el 'Pelusa' le reclamó ante la justicia. De hecho, las diligencias continúan abiertas y fue apenas un mes antes de la muerte de Maradona cuando su exmujer mostró ante la justicia 215 de ellos. Esto también está enfrentando a los herederos y si no hay acuerdo, todo parece desembocar en una resolución con la subasta como protagonista.

