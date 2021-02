El sobrino de Maradona revela cómo fueron sus últimas horas: "Él ya no quería más"

La muerte de Maradona continúa dejando capítulos polémicos. El último en hablar ha sido su sobrino, Johnny Espósito. Este ha revelado algunos detalles sobre los últimos días del astro argentino. "Yo sentí que él no quería más. Sentí que él ya no quería más, no quería más", ha repetido.

Espósito ha señalado que intentaba sacarle de casa, pero que el mítico '10' nunca quería. "Le decía de salir a caminar y no. Ya que te dijera que no es porque no quería más. Lo intentaba arengar y me decía 'ya viví 60 años y me privé de muchas cosas y no quiero seguir así", ha desvelado.

Su sobrino se había mudado al Country San Andrés para acompañar a Maradona en este momento. "Pasa que él ya no quería vivir, él ya no quería vivir. No se dejaba ayudar. No sé por qué se... No sé por qué no la peleó como la peleó siempre. Pienso que a lo mejor habrá sido porque ya no podía patear una pelota", ha afirmado entre lágrimas.

Diego Armando Maradona, siendo fotografiado en el banquillo Reuters

También ha relatado las últimas horas de vida del 'Pelusa'. "Me despido esa noche -el 24 de noviembre- porque él se quería ir a acostar, estaba el doctor que le toma el pulso, todo, el chequeo diario. Nos despedimos, 'chau, hasta mañana,'. Habrá sido a las 11 de la noche. Habíamos comido milanesa con ensalada", ha recordado.

"Comimos, hablamos de fútbol. Yo estaba en el segundo piso y él por un tema de comodidad por el tema de la pierna para que no suba y baje las escaleras estaba abajo. Me fui a dormir y bueno. A Diego le costaba comer, le costaba porque estaba bajón, no por un problema", ha continuado relatando.

25 de noviembre

Johnny Espósito ha rememorado lo ocurrido el 25 de noviembre, día en el que murió Maradona: "Me desperté entre las 9 y las 10 de la mañana. Ahí bajo, desayuno y fue tipo 11 que van los médicos y... ya no... ya estaba... no reaccionaba. El sobrino de la leyenda argentina ha señalado que no puede decir mucho más "por la investigación".

Aunque sí que ha contado algunos hechos: " Lo vieron los médicos antes, yo cuando entré ya estaba muerto. Habrá sido 11:30. No escuché nada, pero según la enfermera estuvo merodeando por la habitación. Dije 'no puede estar pasando esto'". "Pienso que no sufrió. Dentro de lo malo, me llevo lo bueno de haber vivido las últimas horas con él", ha sentenciado.

