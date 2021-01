El Chelsea despide a Lampard y elige a Tuchel como su sustituto

Frank Lampard dejará de ser entrenador del Chelsea en las próximas 24 horas. Después de la victoria del club londinense en la FA Cup sobre el Luton Town, la dirección de la entidad habría estimado que la leyenda del club no siga al frente del banquillo. Además, la decisión sería que Thomas Tuchel sea el elegido para reemplazarlo. La confirmación del despido ha llegado este lunes después de que se les dijera a los jugadores que no se presentaran al campo de entrenamiento hasta el lunes por la tarde, tal y como adelantó el diario The Telegraph.

Lampard fue llamado para reunirse con los miembros de la junta del Chelsea este 25 de enero para estar informado de la noticia, justo cuando se han cumplido 18 meses de su firma del contrato de tres años cuando volvió a vincularse con el equipo que fue el de sus amores en su etapa como jugador. Su rendimiento en la Premier League, donde marcha noveno con solo una victoria en los últimos cinco choques, ha sido el punto clave para esta rescisión de contrato. Todo ello a pesar de que fue primero de grupo en la Champions League. En esta competición le espera el Atlético de Madrid en los octavos de final en un mes.

La llegada de Tuchel apunta claramente a intentar sacar lo mejor de dos de los grandes fichajes del Chelsea en el verano: sus compatriotas Timo Werner y Kai Havertz. Después de un importante desembolso económico, los londinenses no han conseguido encontrar los resultados esperados. El técnico germano llega después de haber sido despedido precisamente hace un mes del PSG, aunque se hizo oficial varios días después. Su rendimiento en la Ligue-1 tampoco estaba siendo el esperado por la dirección parisina, aunque fue un cúmulo de lo sucedido en el último año.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

La salida de Lampard podría dividir la opinión entre los aficionados del Chelsea, sobre todo entre aquellos que aún lo idolatran desde su etapa como jugador, ya que sigue siendo el máximo goleador de todos los tiempos del club. Lampard fue nombrado entrenador cuando reemplazó a Maurizio Sarri en Stamford Bridge en julio de 2019. Los guió al cuarto lugar y a la final de la FA Cup en su primera temporada a cargo, pero los últimos resultados han acabado minando su prestigio.

Tuchel de vuelta

Un estima que también tendrá que recuperar Tuchel. Se fue del banquillo del PSG habiendo ganado dos Ligue-1 (2019 y 2020), una Copa (2020), una Copa de la Liga (2020) y dos Supercopas (2018 y 2019), además de haber llevado al PSG, el pasado agosto, a su primera final de la Champions, en la que cayó frente al Bayern Múnich. Ahora tendrá que ganarse un vestuario después de salir del francés un tanto tocado por la relación con sus jugadores. En Francia señalaron que fue una de las claves para su despido.

[Más información: Jürgen Klopp y la anécdota que marcó a un juvenil que fue a entrenar con un Rolex y un Mercedes]