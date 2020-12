El Granada se lleva el partido de las expulsiones ante el Valencia

Partido entretenido en el Nuevo Los Cármenes. El Granada de Diego Martínez se aprovechó de las tarjetas rojas para remontar el partido frente al Valencia. Los de Javi Gracia vieron como Jason veía la tarjeta roja primero y, después, un desquiciado Gonçalo Guedes seguía el mismo camino. Domingos Duarte también se iba a la calle tras parar un contraataque de Manu Vallejo. Antes, Gameiro abriría el marcador, Kennedy lo empataría con un golazo de falta y Jorge Molina sería el más listo de la clase para dejar los tres puntos en la capital de la Alhambra. [Granada 2-1 Valencia: Narración y estadísticas]

Un gol del francés Kevin Gameiro en el minuto 36 permitió al cuadro visitante adelantarse en el marcador, aunque empató al filo del descanso el brasileño Robert Kenedy, mientras que Jorge Molina con un cabezazo en el minuto 88 dejó la victoria en casa. Los locales se quedan en la séptima plaza de la clasificación para terminar un 2020 de ensueño en el que se han clasificado para Europa y han jugado las semifinales de la Copa del Rey. El Valencia se queda al borde del descenso con 15 puntos.

El Valencia jugó desde el minuto 72 con nueve futbolistas al ser expulsados en sólo dos minutos David Remeseiro 'Jason' y el portugués Gonçalo Guedes, mientras que los locales se quedaron con diez en el minuto 77 por la roja al luso Domingos Duarte. Kennedy fue el gran protagonista ya que antes anotó un tanto que el VAR anuló. El brasileño sigue ganando enteros en el conjunto nazarí y quiere asentarse en el once titular.

Y así es como Guedes ha dejado con 9 al Valencia. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/DAfqPVFnRD — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 30, 2020

Herrera y Gonalons impusieron su ritmo de juego con el balón en los pies, sobrepasando al Valencia con su capacidad para generar. Los problemas llegaban cuando los de Javi Gracia lograban robar el balón, momento en el que aparecían las costuras de una fórmula tan arriesgada, ya que Martínez puso dos delanteros, Luis Suárez y Soldado, y dos extremos de inicio, Puertas y Kennedy. Los locales, aún así, estaba ganando más enteros para llevarse el choque.

El Granada, tras el empate al borde del descanso, siguió siendo el dominador del choque en la segunda mitad, acumulando ocasiones de gol. Así es como consiguió romper la igualdad en el marcador. La recompensa llegó en los instantes finales cuando Molina remachaba de cabeza un gran centro en el área. El de Alcoy sigue siendo trascendental en La Liga a sus 38 años.

Reinventarse o morir

A Javi Gracia no le queda otra que reinventarse en este 2021. Están al borde del descenso con esta derrota y el Valencia no transmite buenas sensaciones. Esa revolución que vivió en verano en la que las vacas sagradas salieron por la puerta de atrás no ha tenido un resultado demasiado positivo. Por lo que hará falta que encuentre nuevas fórmulas para remontar el vuelo y que los de la ciudad del Turia no pasen problemas para seguir en Primera.