Cardassar se motiva ante el Atlético: "¿Una prima de Nadal si ganamos? Pues es del Real Madrid..."

El fútbol humilde vuelve a saltar a la palestra con una nueva edición de la Copa del Rey. En este mundo aparecen nombres como el de Jaime Soler. No es sencillo para nadie sacar adelante un club, aunque más difícil es con una dosis de inexperiencia como la de este joven mallorquín. Allí, en las pitiusas, este miércoles los focos del CE Cardassar - Atlético de Madrid apuntarán a un lugar que fue noticia por unas inundaciones que estuvieron a punto de hacer que toda una población desapareciera.

Dos años después de que el pueblo se sumiera en unas terribles riadas que casi hacen imposible este momento, San Lorenzo de Cardezar cerrará el círculo de la tragedia con el momento deportivo más importante de la historia de la pedanía de la isla de Mallorca. El gordo del sorteo fue a parar a esta localidad a escasos kilómetros de Manacor, la residencia habitual de Rafa Nadal, una de las personas que más se implicó a la hora de ayudar a sus vecinos en el momento más complicado.

El club recibió parte de ese millón de euros que el tenista donó a la localidad para su reconstrucción. Como dice el presidente del club, "no había quedado ni la secadora de la lavandería". El campo estaba completamente destrozado, pero gracias a esa ayuda pudieron volver a sacar adelante el club. Jaime Soler llevaba en ese momento tres meses en el cargo, con a penas 27 años. Este biólogo aceptó el reto de un grupo de personas que querían sacar a flote este club, pero que necesitaban aire joven para que el proyecto tuviera continuidad en el tiempo.

Jaime Soler, presidente del CE Cardassar. Foto: cecardassar.com

Ahora, con 30, afronta su partido más especial tal y cómo ha confirmado a EL ESPAÑOL. No podrá ser la fiesta que a ellos les gustaría por culpa de las restricciones de la Covid-19, pero podrán tener 300 espectadores que se repartirán entre las categorías inferiores y 100 aficionados que han sido elegidos a sorteo. Además, también están invitados tanto Nadal como su padre. Confían en que pueda hacer un hueco en su apretada agenda para tener un gesto con él por hacer tanto por la localidad y por el club.

Unos días para disfrutar...

Sí, la verdad. Tenemos mucha ilusión porque el pueblo disfrute de lo que pase este miércoles aquí.

¿Cómo está siendo su semana?

Pues con mucha carga de trabajo, sobre todo por adecuar las instalaciones. Estos campos de Tercera División no tienen las instalaciones adaptadas para un partido así. Estamos trabajando a tope para tener todo lo más adecuado que se pueda.

Ese es un gran éxito, el de poder jugar en el estadio del Cardassar...

Sí. Este es el formato bonito de la Copa del Rey. La finalidad de todo esto es que los clubes pequeños tengan un aliciente económico. Por temas de Covid-19, a día de hoy hacer caja es imposible. Es un arma un poco de doble filo, por llamarlo de algún modo. Iba a ser un día positivo económicamente para el club, al final terminas generando más gastos. Aún así, hay mucha ilusión por el partido y es un hecho histórico.

Por lo menos podrán meter algo de aforo al final.

Sí, tenemos un aforo de 300 personas. De ese aforo hemos metido a las categorías inferiores, con entrenadores y delegados. Luego se ha hecho un sorteo de 100 socios que han hecho un abono de 20 euros para ver el partido como gastos de gestión.

Me consta que lo han intentado, ¿al final también va a poder estar entre esos 300 Rafael Nadal?

Con Rafa tenemos un contacto especial, muy cercano. Cuando pasó lo de las inundaciones fue el primero que puso dinero de su bolsillo para ayudarnos. Nuestra obligación era invitarle al partido, sabemos la agenda que tiene y que es difícil. Nosotros hemos cumplido. También hemos invitado a su padre. Ya veremos si pueden venir.

Nadal limpiando las calles de Sant Llorenç dels Cardassar.

Sería un momento especial para reconocer lo que hizo tanto por el club como por el pueblo.

Sería como cerrar el círculo. En su día ayudó a que todo esto se iniciara, porque en ese momento estábamos en Primera Regional. Era impensable pensar en esto. Por eso digo que sería muy bonito para cerrar el círculo que él mismo abrió.

Ese octubre de 2018 en el que ocurrieron esas terribles riadas sigue presente, ¿qué recuerda de esos días?

Entonces llevaba tres meses de presidente. Imagínate que a los tres meses a un chaval de 27 años que coge la directiva con todo esto. El fútbol pasó a un segundo plano. Lo importante era reparar el daño a las familias y al pueblo. Gracias a esa iniciativa de Rafa que aportó a las instalaciones deportivas en general permitió a los más pequeños jugar.

Somos un club social con categorías inferiores. Entonces era importante recuperar esa estabilidad pronto. Reparamos el estadio en un tiempo récord. El día de Reyes ya lo teníamos inaugurado. La vida te presenta diferentes escenarios. Nos tocó vivir momentos delicados y malos, ahora nos toca disfrutar.

El esfuerzo que hicieron entre todos en el pueblo imagino que es el mejor de los recuerdos.

Sí. Aquí no vino solo gente del pueblo, de toda Mallorca. La Guardia Civil tenía que parar a la gente para no superar determinados aforos. Yo creo que ahí hay que agradecer a toda esa gente que no solo vino, si no pensaron en venir a ayudar.

¿Cómo es el pueblo ahora?

Pues ha recuperado el esqueleto que tenía antes. Las inundaciones destruyeron muchas infraestructuras. Se han hecho prevenciones para futuras inundaciones. Se han hecho reparaciones, se han quitado obstrucciones y se ha creado un sistema para que circule el agua mejor. Sabemos dónde vivimos y sabemos que es un pueblo susceptible a inundaciones.

Un jugador del CE Cardassar, durante un patido. Foto: Twitter (@cardassar)

Volviendo con el equipo, han tenido un ascenso meteórico.

Ese año en Primera Regional fue complicado. Teníamos un 75 por ciento de la plantilla que era del pueblo. Son personas y hubo momentos delicados. Aún así, terminamos terceros y ascendimos a Preferente. Cuando llegó el parón del Covid estábamos haciendo una temporada increíble. Íbamos primeros a 14 puntos de ventaja del segundo.

Por eso terminamos como campeones y accedimos al Campeonato Balear de Preferente. El campeón de ese torneo tenía acceso a esa previa de la Copa del Rey. Ganamos, después nos enfrentamos a un equipo de Zaragoza y nos llevó a ese bombo para quedar emparejados con el Atlético. Estamos muy satisfechos con el trabajo.

Su esencia es que la mayoría son del pueblo.

En plantilla somos 20 y nueve son del pueblo. Para cualquier club es un orgullo porque no es complicado ver equipos en Tercera que todos son de fuera. Yo creo que tener estos jugadores locales es un orgullo para el club y el pueblo. Ellos se merecen pasar a la historia con este partido.

También es reseñable su trayectoria. Con 27 se hace cargo con el club, ¿cómo llegó a ese punto?

El Cardassar venía de unos años difíciles. De hecho, terminaba de bajar a Regional. Había una iniciativa de unas personas que habían llegado al club hace 30 años que estaban interesados en invertir. Pero eran mayores y necesitaban gente joven que se adaptara a las nuevas tecnologías. En un tira y afloja, al final me pusieron a mi de presidente.

#SorteoCopa



Avui ha estat un dia ple d’emocions.



Aquesta és la reacció de la plantilla quan hem sabut que l’@Atleti visitarà El Molater a la 1a ronda de Copa.#VamosCarde pic.twitter.com/GCPYftwuaH — CE Cardassar (@cardassar) November 16, 2020

No te esperas que en un par de años te fueras a enfrentar al Atlético de Madrid. Empezamos designando cargos un poco al azar y mira cómo estamos a día de hoy. Todo comenzó prácticamente el día que terminaba la carrera de biología.

El Atlético ya sufrió la temporada pasada en Copa, ¿qué opciones le da a su equipo para dar la sorpresa?

Yo sé que son muy pocas, pero el mundo del fútbol vive de esa magia y de esas peculiaridades. Siempre hay un pequeño que elimina a un Primera o Segunda. Sabemos que las posibilidades son muy remotas. El Cholo siempre lo dice, hay que competir al máximo y con esa filosofía vamos al partido. ¿Qué va a pasar? Sabemos que hay una diferencia abismal, pero si tenemos una y la metemos y ellos tienen 15 y no marcan, ¿por qué no?

¿Han hablado algo de primas?

La verdad es que tengo unos jugadores fantásticos y el hecho de jugar mañana ya es una prima. Un jugador me decía ayer que su ídolo era Saúl y tienen esa posibilidad. Es un premio.

A lo mejor Nadal sí que se ha interesado por esa prima con lo merengue que es...

(Risas) La verdad es que sí que es del Madrid, pero creo que tiene buena relación con el Atlético. Conocemos a Rafa, sabemos que tiene una idea, pero que se lleva bien con todos los equipos.

