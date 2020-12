Simeone: "La Copa del Rey a partido único te marca la cruel realidad"

El Atlético de Madrid comienza su andadura en la Copa del Rey 2020/2021 este miércoles frente al Cardassar. Los de Simeone ya protagonizaron una de las grandes sorpresas de la temporada pasada ante la Cultural. El técnico argentino ha hablado en la previa del duelo copero sobre todo ello, así como del sorteo de los octavos de la Champions League, que ha emparejado al equipo rojiblanco con el Chelsea.

El recuerdo de la Cultural

"El partido de la temporada pasada lo enfrentamos con mucha ilusión y entusiasmo. No fue un buen partido y el rival fue superior, más allá de tener ocasiones para llevarnos el partido. Esta competición a partido único te marca la cruel realidad de la contundencia, que en este tipo de partidos se eleva aún más".

El momento de forma de Saúl

"No está pasando su mejor momento, pero no tengo dudas de que es importantísimo para nosotros. Ha competido desde joven cuando le insertamos en el equipo de una manera brillante, ha sido importante todos los años para el equipo y este no será diferente. Está trabajando para mejorar, es de cabeza dura, es fuerte y seguramente pronto veremos al Saúl que todos conocemos, porque es muy importante para nosotros y para la Selección también".

Diego Pablo Simeone, durante un partido del Atlético de Madrid LaLIga

El Chelsea, rival de octavos de la Champions

"Nunca se puede elegir. Cuando entras en estas instancias todos los equipos son duros. Son muy parejos todos, los enfrentamientos van a ser bonitos de ver porque hay mucha paridad y en este partido contra el Chelsea ocurre eso. Un equipo nuevo, con un entrenador valiente, que juega ofensivamente bien, lo y he visto poco aún y lo iremos siguiendo cuando nos acerquemos al partido contra ellos. Pero su plantel habla de un rival muy competitivo y lo que he visto es un equipo valiente, con muchos jugadores de ataque y rápidos".

Gestos de sus jugadores en los cambios

"Nosotros llevamos nueve años aquí en el club. Lo que tengamos que hablar entre futbolista y entrenador lo hablamos de puertas para dentro. La mejor manera de resolver situaciones es hablando y obviamente hablamos, claro que hablamos".

Motivación de sus pupilos

"Invitarlos a ver un montón de partidos, alguna Europa League, que siempre se le da minutos a futbolistas que juegan menos en Liga y me viene a la mente Costa en el campeonato que salimos campeones. Fuimos a jugar muy lejos, a Israel creo y jugó de titular, la rompió y a partir de eso el fútbol es un juego. Los futbolistas necesitan jugar para mostrar lo que valen dentro del campo y cuando se le da más minutos a ciertos futbolistas otros los están esperando. Cada uno los aprovechara de la mejor manera. Nosotros interpretamos que juega el Atlético de Madrid, no nombres. Hay que representarlos de la mejor manera".

¿Momento de ver a Grbic?

"Está trabajando con mucho entusiasmo, tiene ganas de participar para poder mostrarnos en el campo lo que tiene y mañana puede ser una oportunidad para él. Ahora lo decidiremos cuando acabe el entrenamiento".

