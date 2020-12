Michael Phelps y el dopaje: "No sé si alguna vez competí en un carrera con los rivales limpios"

Michael Phelps pone el foco de atención sobre el dopaje en el mundo del deporte. Nadie ha ganado a lo largo de la historia tantas medallas en los Juegos Olímpicos como él y ha hablado sobre la cita de Tokio, que se celebra si la pandemia lo permite en el verano de 2021.

El nadador ha explicado que a lo largo de su trayectoria cree que nunca compitió en una carrera con todos sus rivales "limpios". Así lo ha comentado en declaraciones para CNN Sports: "Puedo decir honestamente que durante toda mi carrera, no sé si alguna vez competí en un carrera con los rivales limpios".

"Si ese es el caso, entonces sí, no creo que nada haya cambiado. Creo que hay muchos problemas y el hecho de que no estemos en el mismo campo de juego es realmente perturbador", ha continuado el deportista más laureado en los JJ. OO. Phelps ha asegurado que él mismo ha sido uno de los atletas más controlados.

Michael Phelps Reuters

Ese seguimiento al que fue sometido el de Baltimore no se ha aplicado a la mayoría de su generación, algo que en su opinión favorece que se produzcan las trampas en eventos como los Juegos Olímpicos: "Si todos nos hacemos las pruebas de esa manera, genial, pero sé que no. Hasta que suceda, hasta que todos estemos al mismo nivel, nada va a cambiar".

Los Juegos y la Covid

El pasado verano se suspendieron los Juegos Olímpicos de Tokio por el avance de la pandemia, siendo pospuestos al año 2021. Aunque las autoridades japonesas no tienen duda de que ahora sí se llevará a cabo la cita olímpica, el 'Tiburón de Baltimore' duda de que esta sea la mejor decisión.

"El hecho de que vayan a poner más de diez mil atletas, más todos los voluntarios, más todos los entrenadores, no tiene sentido para mí. Simplemente no veo cómo puede suceder. Pero cruzo los dedos para que con las vacunas todo va bien en ese frente. Pero, quiero decir, no sé, hay demasiadas cosas desconocidas", ha sentenciado Michael Phelps.

Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Río 2016 EFE

Ya el pasado mes de marzo, el gran campeón comentó que creía que la suspensión de los JJ. OO. era la mejor decisión que podían haber tomado las autoridades, aunque entonces puso sobre la mesa el debate sobre si algunos deportistas no sufrirían por el aplazamiento hasta el punto de caer en una depresión: "Realmente espero que no veamos un aumento en las tasas de suicidio de los atletas debido a esto, porque la salud mental es lo más importante aquí".

