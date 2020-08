Locos por el sexo: los deportistas que perdieron la cabeza por su adicción

Los deportistas se han convertido con el paso de los años en verdaderas estrellas del celuloide. Acaparan tantas portadas Cristiano Ronaldo o LeBron James como Chris Evans o Scarlett Johansson. Han pasado de ser referentes deportivos a que lo que tocan se convierte en oro. Pero también hay un lado oscuro detrás de todo esto. Y es que como pasa en la música o el cine, también en el deporte hay profesionales que caen en diferentes adicciones e incluso algunas carreras se ven truncadas por ello.

Este por supuesto no es el caso de Cristiano o LeBron, pero sí el de Michael Phelps y la marihuana, Maradona y otro tipo de drogas más duras o Sócrates, fallecido por una cirrosis hepática contraída por el abuso de la bebida. También han hecho correr ríos de tinta otra adicción diferente a todas estas: la adicción al sexo. La lista de deportistas que han protagonizado algún escándalo sexual no ha hecho más que aumentar.

De leyendas como Pelé o Magic Johnson, a un Dennis Rodman que tuvo que ser hospitalizado en hasta tres ocasiones por romperse el pene o un Tiger Woods que arruinó su matrimonio por esta adicción al sexo... junto a algún que otro problema más. Más reciente es el caso de Peñaranda, a quien un vídeo de 'contenido XXX' le ha dejado compuesto y sin equipo.

Los vídeos y el fútbol

Comenzaba agosto caliente con el vídeo del futbolista Aldaberto Peñaranda, ex del Granada que militaba en el Watford, junto a un grupo de amigos y también de mujeres semidesnudas. Una de ellas incluso llega a bailar twerk sobre la entrepierna del jugador venezolano.

"Peñaranda" el futbolista profesional venezolano, es tendencia porque subió unas historias en Instagram en la opción de "mejores amigos" con videos de una fiesta bastante íntima, y las críticas hacia él no escasean pic.twitter.com/kB5frta6M7 — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) July 30, 2020

Tal ha sido el escándalo que se ha formado, no hay que olvidar que todavía estamos en plena pandemia, que el Watford podría dejar incluso de contar con Peñaranda. Esta misma semana sucedía en Australia que el jugador de rugby Kotoni Staggs, de los Brisbane Broncos, era protagonista por un lío parecido, aunque en esta ocasión la justicia ha culpado a la joven que sale con él en el documento de su difusión.

De Pelé a Ronaldinho

Los vídeos de carácter sexual en el mundo del balompié han sido numerosos, pero sí hay dos nombres propios dentro del fútbol en lo que se refiere a su adicción al sexo, esos son los de Ronaldinho y Pelé. Durante muchos años, el rumor sobre que el reconocido como el mejor jugador de todos los tiempos había tenido su primera relación sexual con un hombre estuvo en boca de todos.

El propio Pelé acabó desmintiéndolo muchos años después de su retirada, pero también ha reconocido su adicción al sexo. De hecho, sus múltiples matrimonios acabaron por las presuntas infidelidades de 'O Rei'. De hecho, siempre ha mantenido que los jugadores deben practicar sexo, algo que muchos entrenadores ven como negativo antes de disputar un partido.

Pelé en un partido con el NY Cosmos en 1977 George Tiedemann Getty

De hecho, un compatriota suyo fue el que reconoció que jugaba mejor si antes practicaba sexo. "Está bien tenerlo. A mí nunca me molestó. Todo lo contrario, a veces me hizo bien, iba de mejor humor al partido", confesó Ronaldinho durante una entrevista con la versión alemana de Playboy.

El exfutbolista reveló además que había perdido la virginidad con tan solo 13 años y que aunque no volverá a cometer el error de ser infiel, sí lo fue en el pasado: "En mi etapa en el Barça practicaba a menudo sexo antes de los partidos y no solo no era un problema sino que era beneficioso, ya que llegaba más feliz al campo".

Mike Tyson y el sexo

El que nunca se ha escondido por su gran afición al sexo es Mike Tyson. El boxeador, que muy pronto volverá a subir a un ring pasados los 50 por motivos solidarios, ha llegado a decir que "cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. También compré muchos autos para chicas".

Mike Tyson posando Reuters

Una vida loca, de desenfreno, en la que incluso llegó a tener como pareja a una mujer que ejercía la prostitución: "En Las Vegas tenía acceso al VIP de todos los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia". "Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo", afirmó recientemente el que fuera campeón del mundo de los pesos pesados.

Además de la adicción al sexo, Tyson ha sufrido otro tipo de problemas con las drogas y el alcohol. Ahora lo ha dejado todo a un lado o casi todo, ya que continúa fumando cannabis y ha montado alrededor de la marihuana todo un imperio que le ha sacado de la ruina.

'Iron' Mike no quiere volver a ser aquel hombre, asegura que le "tiene miedo" y que su vida "ha sido un chiste". Incluso cuando estuvo preso no paró de mantener relaciones sexuales, tanto con las visitas como con la terapeuta de la cárcel en la que estuvo: "En la cárcel tenía tanto sexo que acababa agotado, ni siquiera me pasaba por el gimnasio. Simplemente me quedaba en la celda todo el día".

Dennis Rodman y sus fracturas de pene

No se puede hablar de este tema sin mencionar al compañero de Michael Jordan en los Chicago Bulls. Dennis Rodman ha confesado recientemente que tuvo que ingresar en el hospital hasta en tres ocasiones por fracturarse el pene. Antes de su última revelación ya había confesado que había mantenido relaciones con más de 2.000 mujeres y que al menos 500 de ellas eran prostitutas.

"Estaba en un fiesta. Fiesta, fiesta, bebe, bebe, fiesta, fiesta, tú ya sabes… Yo y mi chica acabamos en una cama king size, dentro del barco. A ella le encanta tener sexo. Me dijo que quería intentar algo nuevo: que fuera corriendo y saltara sobre ella. Así que yo corrí, corrí y corrí, y salté. Y literalmente se rompió. Había sangre por todas partes. Ella se puso pálida. Se puso a gritar: 'Dios mío. Ha muerto. ¡Yo lo maté!'. Pero yo traté de calmarla: 'No, cariño, me he roto el pene'", relató sobre su primera fractura.

El ex de la NBA Dennis Rodman Reuters

El que fuera pareja de Madonna o Carmen Electra siguió relatando sus aventuras en una entrevista con Party Legends Viceland: "Jugaba para Detroit, contra los Rockets. Y una chica tomó un avión para verme. Cenamos juntos y dejó unos libros sobre la mesa. Le pregunté de qué se trataban. Me dijo que enseñaban diez maneras de satisfacer a un hombre. Yo dije 'bendita seas', y nos pusimos a tener sexo, hasta que me dio un golpe con las nalgas que me rompió el amigo. ¡Había sangre por todos lados! Y ya no pudimos seguir".

Y como no hay dos sin tres...: "Misma historia. Fui a la habitación del hotel, tuvimos sexo, y sucedió de nuevo. Tuvieron que llevarme al hospital. La enfermera fue trayendo médicos para entender qué me había pasado. Al final había ocho médicos alrededor mío. Les dije que yo sabía qué tenía. Pero insistían en que querían cuidarme, que yo me encontrara bien. Al final me diagnosticaron una 'contusión de pene'".

De Magic Johnson a Lamar Odom

Siguiendo con el mundo del baloncesto, duras fueron las críticas que lanzó Donald Sterling, exdueño de Los Angeles Clippers, sobre Magic Johnson: "¿Qué tipo de persona va a todas las ciudades, tiene sexo con todas las chicas y entonces pilla el sida? ¿Es alguien a quien queremos respetar y del que queremos hablar a nuestros hijos? Debería avergonzarse de sí mismo. Creo que debería pasar al olvido. ¿Qué hace por la gente negra? No hace nada".

La leyenda de Los Angeles Lakers tiene VIH y pese a declaraciones como esta sobre su promiscuidad, ha acabado convertido en todo un ejemplo para aquellos que tienen sida. Una manera de poder seguir viviendo con una teórica normalidad debido a su situación y de ayudar a los que se encuentran en una situación similar a la suya.

Magic Johnson Reuters

Sin movernos de la ciudad de Los Ángeles otro ya exjugador con problemas con el sexo, el ex de Clippers y Lakers y también de Khloé Kardashian: Lamar Odom. Además de adicto al sexo, también lo era a las drogas y todo ello lo ha reconocido con su propia voz: "Estoy obsesionado con el sexo desde que tengo memoria". En sus memorias relató que se había acostado con más de 2.000 mujeres.

"Hay demasiadas strippers a lo largo de mi vida como para contarlas. No era gran cosa, pero yo pagaba por ello. Me avergonzaba. Quería volver atrás en el tiempo. Esa enfermedad es difícil de esconder", relató Lamar Odomo, quien además también afirmó que es adicto al porno.

Tiger Woods, sexo y alcohol

Para acabar con este capítulo, Tiger Woods. El mejor golfista de la historia fue infiel a su mujer, llegando así a tener que pagar uno de los mayores divorcios de todos los tiempos. Un reportaje de National Enquirer cifró las infidelidades del estadounidense en hasta 121 mujeres diferentes.

Woods define su promiscuidad a las "tentaciones" que representaban todas esas mujeres cuando alcanzó su fama. "Su mesa estaba siempre llena de impresionantes chicas y le encantaba que le prestasen atención", dijo una fuente a The Times. Tiger reconoció su error: "Fui infiel, tuve aventuras y soy la única persona responsable de todo. Dejé de lado los valores fundamentales que me enseñaron".

Tiger Woods saluda después de su birdie en el hoyo 8 durante la última jornada del Masters. Reuters

El golfista estadounidense unió esa obsesión con el sexo con otras sustancias que incluso le llevaron hasta el precipicio y aunque está concienciado en volver a ser el número uno, el camino no está siendo fácil. "Pensé que había trabajado tan duro toda mi vida que merecía disfrutar de todas las tentaciones que me rodeaban".

[Más información - Mike Tyson y Roy Jones Jr. regresan al boxeo y tendrán un combate en septiembre]