Mateu Lahoz y sus 'momentazos' en el derbi: del "gracias" a Simeone al "¿tú no te equivocas?"

Mateu Lahoz fue protagonista del derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid y las cámaras de El Día Después de Movistar+ le siguieron durante todo el partido. El resultado es maravilloso 'gracias' a la ausencia de público en el Di Stéfano, lo que permitió percibir la esencia de un árbitro único en su forma de arbitrar y que se llevó los elogios de Casemiro al término del partido.

"Hay que felicitar a los árbitros por su trabajo, pero sobre todo a Mateu Lahoz, que para mí es el mejor", dijo Casemiro a pie de campo tras el pitido final. "Mateu es el mejor árbitro de la Liga, hay muy buenos, pero es el mejor. El más sólido, el que mejor se explica", añadió.

Y tanto que se explica. El Día Después cazó varias de las conversaciones de Mateu con los jugadores del Real Madrid y del Atleti, como con Marcos Llorente tras una protesta de este: "Marcos puedes hablar, pero baja los brazos", le dijo. "Cuidado que hay muchas cámaras y en defensa es peor, Savic cuidado que hay cámaras", advertía en otro momento al defensa rojiblanco.

Antonio Mateu Lahoz muestra la tarjeta amarilla a Casemiro REUTERS

Mateu es así, capaz hasta de aceptar un error y excusarse así ante un jugador: "¿Tú no te equivocas?". A Sergio Ramos le explicaba también así otra acción: "Escúchame, vais los dos con los tacos, tocáis balón y residualmente te da", le dijo. No sería la única vez que se escucharía la palabra 'residual' de su boca, algo que exclamó en numerosas ocasiones como su ya mítico "no hay nada".

No hay otro como Mateu Lahoz, que tiene tiempo hasta para vivir el partido. Igual admite un paradón de Jan Oblak que sonríe a Karim Benzema tras un buen disparo de este. El colegiado valenciano tiene una forma especial de disfrutar con su trabajo y eso, en los últimos tiempos, ha generado comentarios positivos a su favor.

Ayuda de Simeone

Y donde mejor se maneja Mateu es entre la polémica, aunque en el derbi contó con una inesperada ayuda en el único momento tenso del partido. Ocurrió en la última acción de la primera mitad, cuando Vinicius y Koke se engancharon pero la cosa no fue a mayores gracias a la aparición de Diego Pablo Simeone para mediar entre ambos. Trabajo fácil para Mateu, que agradeció al argentino su intervención: "Muchas gracias Diego".

