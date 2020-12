Isco, sin solución en el Real Madrid: así ha dejado de contar para Zidane

Isco ha caído en un pozo del que parece muy complicado salir. El del Arroyo de la Miel está peor que nunca bajo las órdenes del entrenador que sacó lo mejor de él, Zidane. En las últimas semanas ha culminado ese proceso decadente, tanto en juego como en su rol en el equipo, y ha dejado de contar del todo para el técnico francés. A sus 28 años se encuentra en un momento en el que debe actuar si quiere salvar su carrera deportiva.

Van cuatro temporadas de Isco con Zidane como entrenador (con aquel parón tras la salida y el regreso del galo) y nunca había estado tan mal como ahora. La imagen de Isco sin jugar en el banquillo habilitado en la grada es ya costumbre, tanto que suma tres partidos seguidos viendo desde ahí los 90 minutos sin pisar el terreno de juego.

En la semana en la que el Madrid y Zidane se la jugaban, el técnico blanco no contó con él. Sevilla, Borussia Mönchengladbach y Atlético de Madrid. Tres victorias del Madrid y tres partidos consecutivos sin ver a Isco de corto. Los resultados no acompañan a Isco que desde su última titularidad, contra el Valencia (8/11), ha sumado tres derrotas (Valencia, Alavés y Shakhtar) y un empate (Villarreal) en cuatro participaciones.

Al Madrid le van mejor las cosas sin Isco y Zidane asume que es decisión técnica lo que ocurre con el malagueño: "Es verdad que no está jugando mucho y no le doy la oportunidad de mostrar el jugador que es", decía en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic de este martes. Zidane no se esconde ante la realidad de su jugador, aunque le manda un mensaje: "Debe trabajar fuerte, como está haciendo".

La situación de Isco es complicada y es que, aunque Zidane le prometa minutos en el futuro, la competencia en el centro del campo es feroz. Como le ocurriera a James Rodríguez la pasada temporada, Isco está al final de la cola en su zona del campo. Modric, Casemiro, Kroos, Fede Valverde y Odegaard están por delante. Incluso con las recientes lesiones de estos dos últimos, el rol de Isco no ha ido a más.

Dura decisión para Zidane

Para Zidane también es difícil, ya que Isco siempre ha sido una de sus debilidades desde que es entrenador del Real Madrid. Como alguna vez ha dicho, es el futbolista en el que veía más reflejado su yo como jugador y supo sacar lo mejor de él. Pero desde que Zidane se fuera, y sobre todo desde el periodo de Solari en el banquillo, Isco se ha ido diluyendo hasta apagarse casi del todo.

"Lo siento por mis jugadores. Les quiero mucho y nunca voy a olvidar lo que me han dado", decía Zidane este lunes añadiendo a Marcelo en la ecuación. Nunca habían estado tan mal con él. En el caso de Isco, hay que remontarse hasta el final de 2015 e inicio de 2016 para ver la última vez que se quedó tres partidos seguidos sin jugar sin ser por una lesión. Fue con Rafa Benitez, justo antes de que Zidane tomara los mandos.

Cuesta abajo

Desde la temporada 2019/2020, Isco ha ido cuesta abajo con Zidane. Tras reanudarse La Liga después de la cuarentena, el malagueño estuvo en el banquillo en cinco partidos (en dos no jugó), fue titular en cuatro ocasiones y se perdió otros dos partidos por lesión. En la presente temporada, se ha quedado sin jugar en nueve partidos y solo uno de ellos (Real Sociedad) ha sido por lesión.

Isco ha llegado a un punto de inflexión en su carrera. Hace semanas pidió salir en enero, aunque Zidane es propenso a perder jugadores a mitad de temporada. Si se confirma que acaba la temporada de blanco, al del Arroyo de la Miel le queda por delante mucho trabajo si quiere 'reconciliarse' con el fútbol y el Real Madrid y volver a ser algo de lo que fue durante la mejor etapa de su carrera a las órdenes de Zidane.

