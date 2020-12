La Juventus, acusada de dificultar la investigación del 'Caso Luis Suárez'

Siguen surgiendo nuevos detalles de la investigación que se ha establecido en torno a la farsa del examen que hizo Luis Suárez para obtener la nacionalidad italiana cuando ultimaba su salida a la Juventus de Turín este último verano. Desde Italia sigue la indignación con todo lo que sucedió en esos días y ahora señalan al equipo de fútbol por dificultar el proceso para esclarecer lo que aconteció a esa prueba. De hecho, explican que existiría la figura de un topo que ayudó a la entidad a la hora de conocer la investigación.

Todo ello queda señalado en el escrito en el que se solicitaba el arresto domiciliario para los miembros de la universidad. "Hay dudas fundadas de que los representantes de la Juventus pudieran haber tenido conocimiento, entre el 8 y el 14 de septiembre, de esta investigación y las actividades en curso", expone el documento. Todo a esto se llega también a través de la declaración del abogado del club, Luigi Chiappero, y la de Fabio Paratici, director general de la Juve.

Los fiscales de Perugia que estudian el caso son claros: "Es incuestionable que Chiappero y Paratici dificultaron la reconstrucción de los hechos con falsas declaraciones". Al parecer, las relaciones que mantuvieron con el Ministerio del Interior para agilizar el proceso de la obtención de la nacionalidad, habrían puesto sobreaviso de la investigación que se estaba abriendo paralelamente por la sorpresa que suponía el hecho de conseguir todo tan rápido.

Luis Suárez tras realizar el examen para obtener el pasaporte italiano Reuters

Este topo habría informado al club sobre las escuchas telefónicas que se estaban llevando a cabo para desvelar la prueba amañada. Dudan, además, que la Juve se lanzara a por Álvaro Morata en cuanto supo de esta investigación, tratando de evadir una posible inculpación dentro de la farsa que supuso el examen. Las llamadas entre el abogado y algunos de los miembros de la universidad han puesto en alerta a la investigación.

Consecuencias

Luis Suárez no estaba entre los investigados pero sí la rectora Giuliana Bolli Grego, el director general de la universidad Simone Olivieri, la profesora Stefania Spina, el examinador Lorenzo Rocca y la secretaria Cinzia Camagna. Los cuatro primeros han sido suspendidos por la farsa del examen por el Ministerio Público y la Unidad de Policía Económica.

Aún así, el fiscal de Perugia, en las últimas semanas, ha intentado contactar con Suárez con el objetivo de obtener más datos por medio de una videoconferencia. Lo básico para poder seguir avanzando en la investigación y conocer si Suárez o la Juventus conocían que todo estaba amañado, según publicó La Gazzetta. No ha respondido y el caso no cuenta con su testimonio, al menos por el momento. Una de las posibles explicaciones a esta falta de respuesta podría ser el contagio por la Covid-19 que ha vivido el uruguayo.

Ahora, una vez lo ha superado, seguirán tratando de contactar con él para conocer más de cerca todo lo sucedido. Sobre todo tendrá que explicar algunas declaraciones que se hicieron sobre el caso. "¿¡Pero cómo le vamos a suspender!?", dijo la profesora Stefania Spina que siguió así su declaración: "¡He llamado a Rocca [Lorenzo Rocca, el examinador] y hemos acordado el examen! Hoy doy mi última clase y me la tengo que preparar porque no dice ni una palabra. Aprobará porque con 10 millones por temporada de salario no puedes no aprobarle porque no tenga el B1...".

[Más información: El examen de Luis Suárez para obtener la nacionalidad italiana fue un fraude]