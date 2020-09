Rakitic rompe la postura del vestuario del Barça y agradece el trato de Bartomeu

Rakitic pone punto y final a su etapa en el FC Barcelona y lo hace en uno de los momentos más complicados de la entidad catalana. Tras la eliminación de la Champions por 2-8 ante el Bayern de Múnich, varios jugadores se colocaron en la rampa de salida y Rakitic vio la oportunidad perfecta para abandonar el club. El Sevilla, equipo que le vio estallar en la élite, será su nuevo conjunto.

El centrocampista croata no acostumbra a pronunciarse en público sobre las polémicas que envuelven al fútbol. Y durante su rueda de prensa de despedida ha mantenido la misma compostura de siempre. El detalle más llamativo es que, frente a la división vestuario-directiva que ha quedado en evidencia durante las últimas semanas, Rakitic ha agradecido el trato recibido desde la cúpula.

"Quería agradecer que me dierais la oportunidad de despedirme de todos vosotros, y hablo de todos los que lleváis el Barça en el corazón", ha indicado durante su comparecencia y en referencia a Bartomeu y compañía. "Quiero dar las gracias al presidente y al club por todo", ha asegurado tajante con un recuerdo especial a Zubizarreta, a Sanllehí y a Unzué. Antes, el presidente del FC Barcelona le definió como una "gran persona", "extraordinario" y "un ejemplo". "Dijiste que venías a hacer historia y la has hecho", espetó el máximo representante de la entidad.

Unas declaraciones que llaman la atención y contrastan con la falta de sintonía que existe con el resto de jugadores. Frente a las críticas de Piqué pidiendo una reestructuración en el club, incluyendo a los dirigentes, o a los mensajes de Luis Suárez en redes sociales, Rakitic se ha posicionado a favor del trato del presidente.

Messi celebra con Rakitic el gol del croata para el Barcelona ante el Athletic EFE

Rakitic calla sobre Messi

El delantero argentino sigue siendo el gran protagonista de la actualidad culé. Messi quiere marcharse y espera que el FC Barcelona le permita salir. Él optó por reunirse con la cúpula para pactar una salida, pero la posición de la entidad catalana es muy diferente y rechazaron esa cita. Solo se reunirán, según han transmitido, para renovar al jugador.

Es por ello que el padre de Leo Messi ha comenzado a negociar con la directiva del Barcelona. Se reunirá con el presidente Bartomeu e intentará abrirle la puerta de salida al astro argentino. Nada más llegar a la Ciudad Condal, sus sensaciones han reflejado la intención del '10'. "Es difícil que se quede", ha afirmado ante los medios de comunicación.

El Barcelona, pese a ello, defenderá su postura hasta el final. No quiere que salga su estrella y en caso de que ocurra no puede ser gratis. De hecho, en la directiva han apostado por la vía judicial y, en caso de que la FIFA conceda el transfer provisional al delantero, el Barcelona denunciará a Messi y al club que termine haciéndose con su fichaje.

Rakitic, que no ha querido profundizar en la polémica, ha recalcado que el Barcelona es el mejor equipo para estar. "Cada jugador hace su análisis y toma sus decisiones. Yo he visto que es mi momento. Lo que hará él o otro no lo sé". "La primera opción es siempre el Barça para mí", explicó.

