Rakitic ficha por el Sevilla y es la primera gran salida del FC Barcelona

El FC Barcelona ha comenzado su operación salida y ya está muy cerca de concretar su primera venta que podría hacerse oficial en las próximas horas. Ivan Rakitic fichará por el Sevilla y regresará así al Sánchez-Pizjuán, el campo que le hizo grande en la liga española y que le permitió dar el salto al equipo blaugrana.

Ivan Rakitic era uno de los jugadores situados en la lista negra del club y que el nuevo entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, tiene como obligación ejecutar para comenzar la reconstrucción del equipo de cara a la nueva temporada, un nuevo curso que se presenta con muchas dificultades.

De esta forma, el jugador croata será el primero en hacer las maletas y abandonar el Barça, aunque podría no ser el último ya que la lista de bajas del club es amplia. Junto a Rakitic podrían salir otros jugadores como Samuel Umtiti o Luis Suárez, que todavía no han resulto sus condiciones con el club y por lo que parece no haber ofertas firmes todavía.

Ivan Rakitic controla el balón REUTERS

Quien sí parece estar cerca de salir también y con ofertas es Arturo Vidal. El futbolista chileno está más fuera que dentro y podría ser el siguiente en acompañar a Rakitic en esa operación salida que ya ha puesto en marcha Josep María Bartomeu y toda su directiva. El Inter parece el equipo mejor colocado para llevarse al futbolista.

Por su parte, Ivan Rakitic podría llegar en las próximas horas para reforzar al equipo de Julen Lopetegui, reciente campeón de la Europa League. El técnico español recibirá así un gran fichaje para cubrir las bajas del centro del campo que le ha dejado este mercado estival tan atípico.

Un fichaje perfecto

Rakitic, que ya se encuentra pasando las revisiones médicas en Barcelona, se presenta como el sustituto ideal para reemplazar a Ever Banega. El argentino, timón y líder del centro del campo del equipo de Lopetegui esta temporada, se ha marchado Al-Shabab, equipo de la ciudad de Riad en Arabia Saudí. Se trata de un cambio de piezas de altos vuelos para el conjunto hispalense que recibe a un jugador de talla mundial, importante en sus años en el FC Barcelona y en la selección croata que llegó a ser subcampeona del mundo.

Entrada de Rakitic a Marcos Llorente para quitarle el balón EFE

Además, se trata de un fichaje redondo que ya conoce la entidad y la ciudad, por lo que su adaptación al equipo debería ser ideal y muy rápida. Rakitic encajará como anillo al dedo en el proyecto de Lopetegui que ha tenido una muy prometedora primera entrega con la clasificación para al Champions y con otro título de Europa League.

Óscar Rodríguez y Suso, los otros fichajes

El de Rakitic se trata del tercer fichaje del Sevilla FC en lo que va de verano, y todos para la línea medular. El último en llegar, antes del jugador croata, había sido el ya exjugador del Real Madrid Óscar Rodríguez, petición expresa del técnico tras su buena temporada en el CD Leganés. Un fichaje de proyección que aportará fuerza y futuro al equipo sevillista.

La otra llegada del equipo hispalense es la de Suso, ya que el club decidió hace semanas ejecutar su opción de compra por el mediapunta que pertenecía al AC Milán y que ya había militado esta temporada en el equipo de Nervión.

