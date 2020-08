Neymar seguirá en el PSG: "Me quedo, quiero volver a la final y ganar la Champions League"

Neymar no ha querido especular con su futuro. Por una vez, el futbolista brasileño ha sido tajante y no ha dejado lugar a los rumores confirmando su permanencia en el Paris Saint Germain para la próxima temporada. De esta forma, la estrella de la Canarinha no escuchará ninguna oferta en este mercado de fichajes.

El PSG puede respirar tranquilo, Neymar se quedará, al menos, una temporada más en París tal y como ha confirmado él mismo a los medios oficiales del club que le han arrancado estas palabras que dan confianza a la entidad gala y que les sirven para construir el titular soñado por todos tras la gran temporada del '10'.

"Me quedo en el PSG", así de breve y directo ha sido el mensaje de Neymar tanto al club como la afición que podrán respirar tranquilos, al menos, hasta el próximo verano. La posible salida de Messi del FC Barcelona, el PSG podría ser uno de los equipos interesados en su fichaje, podía hacer que el club azulgrana mirase al brasileño como sustituto del argentino, pero Neymar ha cerrado de esta forma la puerta a cualquier especulación.

Se queda... Ce lundi, sortie d’un @PSGLeMag spécial @ChampionsLeague ! Avec une interview de @neymarjr qui nous l’annonce en exclu interplanétaire : il reste au @PSG_inside en 2020-21 ! A découvrir aussi sur https://t.co/H7bmETILgd Fans/Magazine pic.twitter.com/LLsBTey0Tq — PSG Le Mag (@PSGLeMag) August 31, 2020

El sueño de la Champions

Además, la estrella y goleador del PSG ya se ha puesto un objetivo para la próxima temporada, tanto para él como para el resto de sus compañeros: "Tenemos ambición de volver a la final de la Champions League, pero esta vez para ganarla". Ese será el objetivo de Neymar este año.

El PSG llegó hace tan solo unas semanas a la primera final de la Liga de Campeones en toda su historia. Sin embargo, los Neymar, Mbappé, Di María y compañía no fueron suficiente para doblegar al Bayern que terminó llevándose la victoria por 1-0 rompiendo el sueño de todo el club parisino.

Las lagrimas de Neymar, que se despedía de la Champions roto de dolor por no haber cumplido su sueño de llevar a su equipo hasta la victoria dieron la vuelta al mundo. Por ello, el brasileño quiere romper ese mal recuerdo y ya piensa en dejar una imagen de victoria al final de la próxima temporada.

Neymar toca la Champions al recoger su medalla de subcampeón EFE

Su último año con Mbappé

Neymar tiene un sueño, ganar la Champions con la camiseta del PSG, y por ello volverá a pelear la próxima temporada, un año que podría ser clave para el futuro del equipo francés. Si todo avanza como se espera en el mercado, la próxima temporada podría ser la última de Kylian Mbappé en el PSG, ya que el próximo verano el Real Madrid podría intentar su contratación si finalmente el galo no renueva.

La otra gran estrella del equipo termina contrato en 2022 y el próximo verano solo le restaría un año de contrato, por lo que sería la última oportunidad de la entidad parisina para intentar recaudar algo por una de sus mayores estrellas. De lo contrario, podrían perderlo gratis el año siguiente.

