El primo de Messi aclara las razones de su salida: "Si fuera feliz en Barcelona, se quedaría"

El futuro de Leo Messi tiene en vilo al mundo entero y es motivo de debate en los programas deportivos de la mayor parte de los países. En su país, Argentina, lugar en el que hablaron en primer lugar de su salida tras dar a conocer el burofax que envió el capitán culé a la dirección deportiva, siguen buscando las razones de su salida y el último en hablar de ello ha sido su primo, Maxi Biancucchi.

El exfutbolista de Flamengo, entre otros equipos, pasó por Radio Continental esta madrugada para hablar de las sensaciones del jugador del Barça y por qué ha tomado la decisión de abandonar el club de su vida. "Yo pensé que nunca se iba a ir del Barcelona. Pero Leo tiene que buscar el lugar en el que sea feliz. Si se va es porque no lo es y quiere buscar nuevos rumbos. Está en su derecho. Tienen que hacerle caso a lo que siente", explicó el primo del astro argentino.

Biancucchi también habló sobre los posibles destinos del todavía miembro de la plantilla del Barça. "Me gustaría verlo en un equipo que juegue bien. De todos los equipos que suenan, me parece que en el Manchester City encajaría bien. En el PSG también, pero vamos a esperar... A donde vaya que sea feliz y tenga paz", argumentó el representante de jugadores.

AHORA #FutbolContinental | #LosUnosYLosOtros | @maxibiancucchi7: "No creo que Messi tenga que jugar con amigos, él tiene que buscar el lugar donde sea feliz. Si él era feliz en Barcelona, se hubiera quedado allí. Tiene que hacerle caso a lo que sienta" FM 104.3 AM 590 pic.twitter.com/ghomVkl0UI — Radio Continental AM 590 y FM 104.3 (@Continental590) August 30, 2020

Eso sí, el primo de Leo apuesta por un acuerdo Messi-Barça para salir por una cantidad económica. El argentino tiene en cuenta ese contrato aún en vigor, aunque el jugador y sus abogados defienden que ya ha vencido. "Por lo que leí, tiene contrato hasta el año que viene. Si lo analizamos, sería positivo que se vaya porque al club le entraría un dinero y no se iría libre", expuso Biancucchi.

Su situación

Hasta ahora, el FC Barcelona tenía la sartén por el mango porque queda poco tiempo para que la temporada se reanude y Messi tiene la urgencia de buscar un plan viable para su salida, algo que no será fácil para el equipo que lo fiche. Sin embargo, lo que no esperaban en Can Barça era el acto de rebeldía de su capitán, el cual ha dado la vuelta al problema.

Messi no encontrará un lugar al que irse, pero ante su negativa de pasar las pruebas y de acudir a los entrenamientos, el Barça se enfrenta a un problema mucho mayor. No podrá tener durante mucho tiempo a uno de los mejores jugadores del mundo inactivo eternamente. Es más, ese gran jugador le supone al conjunto culé un gasto de unos 100 millones de euros al año en salarios, por lo que se trataría de una ruina absoluta.

Por su parte, el FC Barcelona se sigue aferrando al contrato de Messi que, según todo hace indicar, sigue amparando la postura del club y sigue dejando el final del camino a los pies de la imponente cláusula de los 700 millones de euros. Desde el entorno de Leo han transmitido que dicha cláusula ha expirado ya que, al firmar su última renovación, se incluyó una última temporada opcional, la que sería la 2020/2021, y en la que cuál dicha cláusula no tendría efecto al no ser las pactadas como de obligado cumplimiento.

