Así reveló Bartomeu hace un año cómo podría irse Messi del Barça antes de la temporada 20/21

Josep María Bartomeu tiene muy difícil salir victorioso del 'caso Messi'. O más victorioso se podría afirmar incluso vivo, porque el presidente del FC Barcelona está haciendo gala de una nefasta capacidad para llevar un asunto tan importante como la salida de un jugador tan legendario como el argentino.

Sin embargo, la poca maña del presidente del Barça para tratar temas tan espinosos no es nueva ni ha surgido este verano tras la petición del argentino de abandonar el FC Barcelona este misma temporada. Bartomeu ya se hipotecaba su futuro sin tan siquiera saberlo hace uno meses, casi un año, cuando hablaba de la posible salida de Leo Messi.

El presidente del FC Barcelona era preguntado en septiembre de 2019 sobre la situación contractual de Leo que había firmado hace unos años su última renovación. Sin entrar en muchas especificaciones, es lo que le salva, Bartomeu aseguraba que el argentino podía abandonar el club tras la temporada 2019/2020, es decir, ante de la próxima temporada, como quisiera, bien para dejar el fútbol, bien para irse a otro club o para lo que le diera la gana.

Josep Maria Bartomeu, durante la entrevista en BarçaTV

Bartomeu alardeaba de que esta opción era un derecho que Leo se había ganado y que ya habían tenido otros jugadores como Xavi o Puyol. Sin embargo, el presidente aseguraba que él no sufría por este hecho debido al gran barcelonismo del argentino, el cual le llevaría a estar en el club muchos más años.

"Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años para los próximos cuatro años, en el que el último año del contrato, en la temporada 20/21, él, antes de comenzarla puede dejar el Barça". Así de contundente se mostraba el presidente con algo que hoy es un auténtico bombazo y que podría provocar la resolución del 'caso Messi'.

️ El septiembre pasado, Bartomeu detallaba cómo se podía producir la salida de Leo Messi



️ ️ "Messi tiene un contrato para cuatro años, y el último año del contrato, que es la temporada 20/21, él antes de empezarla puede dejar el Barça”pic.twitter.com/XA0UgfpcbN — El Larguero (@ellarguero) August 30, 2020

"También lo tenían otros jugadores como Andres Iniesta, Xavi o Puyol cuando les renovamos por última vez. Lo que ocurre con este tipo de jugadores, y también con Messi, es que son jugadores tan culés que dudo que se vayan a otro club. Pero tienen que tener la libertad, porque se la han ganado, para decidir su futuro y cuando quieren dejar el fútbol".

Alphonso Davies y Leo Messi durante el Barça - Bayern Reuters

La predicción de Bartomeu

Bartomeu continuaba con su discurso y lo centraba en la continuidad de Leo Messi, casi poniendo la mano en el fuego por el argentino: "Yo no sufro, Messi es muy culé. No tengo ninguna duda que seguirá jugando en el Barça y espero que muchos más años, no solo hasta 2021".

Sin duda, unas declaraciones del presidente del Barça que ganan hoy una total importancia y una total relevancia. Seguramente, no explicaría esa famosa cláusula liberatoria de Messi con tanta libertad y no aseguraría con tanta contundencia el espíritu culé de Leo ni su continuidad, la cual está más en duda que nunca después de que el jugador se haya amotinado hasta el punto de ponerse en rebeldía con el club.

La situación es dramática en Can Barça y estas palabras de Bartomeu sirven para todo menos para poner tranquilidad a una afición que está cada vez más cerca de despedir al que ha sido su gran ídolo.

