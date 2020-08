Umtiti y el enésimo escándalo del Barça: no se presentó a las pruebas PCR y engañó al club

La actualidad del FC Barcelona queda copada estos días por el 'caso Messi', sin embargo, el club azulgrana sigue dejando noticias desconcertantes. La entidad blaugrana prepara ya el regreso de la nueva temporada y sigue teniendo muchas incógnitas en su futuro y en su plantilla. Una de ellas es Samuel Umtiti.

El central del FC Barcelona es uno de los descartes de Ronald Koeman. Lleva dos años más fuera que dentro de la disciplina del club y sigue sin superar unos problemas de rodilla que han hecho que desaparezca por completo de los planes de sus últimos entrenadores. El holandés no ha sido la nota diferente y ya ha pedido su salida.

Umtiti se niega a operarse y en el club ya no saben qué tratamiento conservador recomendarle a un jugador que lleva demasiados meses sin continuidad en su juego y con un salario que alcanza los 12 millones de euros anuales para la entidad blaugrana. Por ello, incluso su venta parece cada día más complicada.

Umtiti, entrenando con el Barça EFE

A todo esto hay que unir sus muchos problemas extradeportivos que han tenido hoy un nuevo capítulo. El futbolista no se ha presentado a las pruebas PCR que tenían que pasar todos los jugadores del equipo, al igual que Leo Messi, pero el francés podría haberlo hecho mintiendo al club.

El central galo le comunicó al Barça que no podría acudir este domingo a la Ciudad Deportiva porque se encontraba haciendo aislamiento domiciliario todavía desde que diera positivo por coronavirus. El jugador, que fue diagnosticado el pasado 14 de agosto, aseguraba que todavía se encontraba en estado de confinamiento y que por eso no podía acudir a la cita para someterse a las pruebas PCR.

El escándalo de Umtiti

Sin embargo, tal y como ha informado la Cadena COPE, diversos testigos habrían transmitido a este medio que han visto a Umtiti esta misma tarde en Barcelona después de llegar de un vuelo privado. El escándalo se cuenta solo, pero el terrible engaño del central al club podría ser mayúsculo.

El Barça está obligado a estudiar y solucionar una nueva polémica de un club más acostumbrado a apagar fuegos en las últimas semanas que a intentar planificar una nueva temporada que podría terminar en un nuevo desastre que dejaría en insignificante el sufrido este año.

Samuel Umtiti, entrenando con el Barcelona. Foto: fcbarcelona.es

Por su parte, Umtiti, que lleva dos meses alejados de la disciplina del club, podría enfrentarse a una grave sanción por engañar al club o por saltarse el protocolo sanitario. De cualquier forma, al francés se le abrirá un expediente disciplinario y correctivo sin precedentes.

Tras esta nueva polémica, la salida de Umtiti se pone aun más cuesta arriba ya que se reduce la nómina de candidatos a poder hacerse con los servicios del central, pieza fundamental en el rompecabezas culé para poder aligerar masa salarial y obtener liquidez con la que afrontar nuevos fichajes. El 'caso Umtiti', que se une al 'caso Messi', promete también dar mucho que hablar en Can Barça donde no ganan ya para disgustos, y eso que todavía no ha empezado la pretemporada.

