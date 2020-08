Ultimátum del fútbol femenino, Segunda B y Tercera a la RFEF: "Es necesario empezar ya"

El fútbol no profesional ya conoce el proyecto de protocolo, sabe que es inviable, sigue sin fecha para la reunión de ProLiga, Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y, por ende, sin sitio en el calendario para conocer cuando volverán a jugar. Por ello, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que no estará en esa reunión, ha salido al paso de sus representados. Unos futbolistas que, a la vista del Real Decreto 1006/1985, son profesionales, y ha hecho pública la petición de que se agilice el proceso a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el organismo del que dependen las competiciones que se ven perjudicadas, y empiece la temporada cuanto antes. De ello dependen más de 6.000 familias de forma directa; indirectamente los números se multiplican.

La realidad es que el trámite no para de retrasarse. Después de que para el fútbol profesional se desbloquease la situación en un par de días, el CSD y la Federación llevan aplazando las solicitudes que se hacían desde todos los frentes que tiene el problema del deporte no profesional prácticamente desde que terminaron la temporada. Sabían lo que se avecinaba y no han tenido en cuenta que mantienen en vilo a muchos deportistas que no saben cuándo van a poder empezar a trabajar.

Más aún cuando estos aplazamientos han hecho rumorear que podría no haber fútbol hasta enero. La Federación especificó que las competiciones podrían empezar 30 días después de que se hiciera oficial el protocolo por parte del Gobierno. Mientras el CSD lo ha trasladado a diferentes entes para hacer los últimos cambios necesarios, el tiempo apremia y, teniendo en cuenta ese mensaje, como mínimo hasta octubre estos futbolistas no comenzarán la temporada. Un protocolo, por cierto, inasumible para los clubes del fútbol más humilde.

Es por lo que, el miércoles las jugadoras de Primera División, el viernes las de Segunda y el sábado los futbolistas de Segunda B y Tercera han puesto el grito en el cielo a través de sendos comunicados publicados por AFE que terminaban con este mensaje: "Es estrictamente necesario que esta vuelta a la competición se realice a la mayor brevedad posible y además se establezca fecha cierta del comienzo de la misma". La reunión con el CSD está prevista para la primera quincena, pero desde los diferentes organismos quieren tener ya una fecha esta misma semana para no demorar más el arranque de la temporada. Cabe recordar que este lunes LaLiga Santander y LaLiga Smartbank tendrán calendario.

No hay más. La discriminación por el simple hecho de la notoriedad que tienen la Primera y la Segunda División, masculinas evidentemente, es clara. No dejan de ser puestos de trabajo. Hay tanto jugadores que viven solo de esto como otros que compaginan su actividad con alguna otra más. En cualquier caso, es parte esencial de sus vidas y necesitan empezar a trabajar desde ya mismo.

Las soluciones del femenino

Ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de las futbolistas. Este 5 de septiembre debería empezar la Primera Iberdrola, pero la realidad es que no hay fecha de inicio ni calendario a estas alturas. Pero es que las propuestas que han trasladado desde la Federación pasan por cambiar el formato de la competición. En EL ESPAÑOL ya quedó clara la postura de la ACFF: se niegan en rotundo.

Tras los esfuerzos que se llevaron a cabo para ir profesionalizando el fútbol femenino de élite, la pandemia ha llegado para dinamitar todo ese trabajo y a dejar a esa Primera División a la altura del betún. La FA Women's Super League, la Division 1 Féminine y la Bundesliga Femenina comienzan el fin de semana que debería haber comenzado la Primera Iberdrola. La Serie A Femenina comenzó la semana anterior. La comparación ofende.

Amanda Sampedro, Atlético de Madrid, y Kheira Hamraoui, Barcelona, durante los cuartos de final de la Woman's Champions League EFE

La Federación además ha avisado de que la temporada tiene que terminar antes del 30 de junio de 2021. Si se ha jugado como mínimo un 50 por ciento, la clasificación tendrá validez. Cabe recordar que esta temporada ya terminó así este año mientras los chicos sí podían jugar. La necesidad de hacer profesional este deporte es vital. El convenio es un paso, pero la situación que vive el mundo tras la pandemia requiere de más velocidad en este proceso. La mayoría de las profesionales además pedía la involucración de Irene Lozano en el proceso. La reunión será con Joaquín de Aristegui y cabe recordar que la ACFF ya desestimó una cita por el conflicto de los derechos audiovisuales por no producirse con ella.

El embrollo de Segunda B y Tercera

En el caso de la Segunda B, los líos se fueron sucediendo desde la fórmula para decidir la pasada temporada. El hecho de que clasificaran directamente a los equipos que estaban entre los cuatro primeros de cada grupo y que no descendiera nadie fracturó los intereses de la competición. Lo mismo sucedía en la Tercera. Todo se compensaría con la creación de la Segunda B Pro para la 2021/2022, pero la 2020/2021 tendrá 102 equipos en la primera de las competiciones y está por conocer aún el formato por el que se optará para formar los grupos.

La Federación se lavó las manos y dejó en mano de las territoriales la búsqueda de esas medidas que garanticen la seguridad de los jugadores y las responsabilidades de las medidas que se tomen para ese inicio de la temporada. Una vez el CSD ya ha elaborado el protocolo y las Territoriales y las CCAA lo están valorando. Pero no pueden tardar mucho más en cerrarlo. Eso sí, cambiando esa fórmula para los test: o los paga la Federación o es inasumible para las entidades.

Luis Rubiales durante una comparecencia de la RFEF, acompañado del secretario general Andreu Camps EFE

Cabe recordar que la mayoría de los clubes han hecho sus proyectos respectivos para tratar de ascender a Segunda División, a Segunda B Pro o a Segunda B. Hay inversiones muy serias, limitadas evidentemente por la pandemia, de esos equipos que han conseguido ascender desde Tercera. Lo mismo con aquellos que se quedaron a las puertas de luchar por el ascenso o que cayeron en esa fase final de Andalucía.

Todas las asociaciones coinciden en el hecho de que todo lo que sea empezar a mediados de octubre será "un fracaso" y resultado de "no haber hecho los deberes a tiempo". Fútbol femenino y fútbol no profesional quieren esta semana que se oficialice el protocolo y, en el menor plazo de tiempo posible, organizar la temporada con una fecha de inicio y un calendario. La salud de la base más modesta de este deporte corre peligro si se sigue prolongando la decisión en el tiempo.

[Más información: El CSD decreta una Segunda de 22 equipos, pero RFEF y LaLiga siguen en guerra]