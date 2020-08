Arturo Vidal: "El Barça no puede tener 13 profesionales en el primer equipo y el resto menores"

Arturo Vidal es uno de los descartados de Ronald Koeman para su proyecto en el Barcelona. Pero el futbolista chileno todavía tiene contrato y es por eso que fue uno más en el particular primer día tras las vacaciones, en el que los jugadores culés se han sometido a las pruebas PCR. Todos menos un Leo Messi que no se presentó y mantiene así su pulso con el club.

El chileno, siempre polémico, no se ha mordido la lengua en una entrevista concedida a La Tercera. El centrocampista ha recordado el 2-8 ante el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League: "Fue muy doloroso no estar en la final y cómo se dio. Antes del partido tenía mucha fe de lo que podía pasar; pero a la larga, aunque uno quiera ocultar cosas, el equipo no venía muy bien en el último tiempo".

Aunque más que una autocrítica personal o colectiva a nivel de vestuario, Vidal ha señalado directamente al club: "Han hecho cosas que no van con un equipo de primer nivel, al final te pasa la cuenta cuando enfrentas a un equipo ordenado, un equipo que tiene la mentalidad ganadora, con jugadores que físicamente se preparan, y que tenían un sistema de juego muy fuerte; eso pasa factura cuando uno está débil de cabeza y de energía, eso nos pasó".

"Claramente esto no es solo de jugadores, sino que es algo mucho más grande de que las cosas no se están haciendo bien. El club tiene que mejorar y hacerlo de la mejor forma. Pero no es fácil, no es llegar y sacar a los más grandes y las cosas van a cambiar...", ha continuado el futbolista, quien fue mucho más allá al criticar el modelo".

"El Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho, ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otros aspectos; el fútbol en estos momentos es más físico, de más fuerza y velocidad, y la técnica a veces pasa a un segundo plano", ha afirmado el ex del Bayern.

El Barça necesita cambios

Arturo Vidal tiene claro que "el Barcelona tiene que cambiar muchas cosas". "Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores. No porque (los juveniles) no merezcan estar ahí, pero en este equipo tienen que estar compitiendo por quién es mejor y quién tiene que jugar".

"Todos los equipos tienen 23 jugadores para pelear el puesto, crecer e ir cada día mejor; pero cuando no avanzan, cuando piensas que con tu ADN puedes llegar a ganar siempre, estás muy equivocado. Hay muy buenos jugadores, tenemos a Messi que es el número uno y es un extraterrestre, pero él necesita ayuda, necesita jugadores que mejoren el equipo y den mejores resultados", ha sentenciado sobre el tema el mediocentro.

Futuro

"Como Arturo Vidal no hay nadie. Lo indican los números en los últimos trece años, al equipo que fui cambié para bien. Pero yo estoy a disposición de lo que decida el equipo, y acá o en otro club trataré de ser el mejor. Ya hablé con Koeman, este domingo 30 volvemos y vamos a ver qué pasa", se ha reivindicado el chileno, a quien colocan en la órbita de la Juventus de Turín.

Vidal no ha dudado en elogiar a Pirlo, el actual técnico de la Vecchia Signora: "Era increíble cuando jugaba, imagínatelo como entrenador. Si me llama él o la Juventus, yo feliz, pero uno tiene que estar tranquilo. Si pasa, pasa. Le tengo mucho cariño a la Juventus y a Andrea".

Lo que no le gusta es que le hayan puesto en la lista de los transferibles: "Es complicado eso. Nunca he entendido eso de colocar a los jugadores con la palabra transferible. Es muy feo. Si un jugador se quiere ir o lo quieres vender, búscale un equipo pero no lo digas, es como pasar a llevar al jugador. O cambiar a jugador por jugador es una locura. Todos merecen respeto".

