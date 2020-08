Puyol rompe el silencio del barcelonismo y respalda a Messi tras pedir salir: "Todo mi apoyo"

La actualidad deportiva se ha visto zarandeada por una noticia que, aunque se esperaba, era difícil de creer. Leo Messi, jugador referencia del FC Barcelona, ha tomado su esperada decisión y ha optado por abandonar el club. El argentino, por medio de un burofax, ha hecho saber a la entidad que quiere hacer valer la cláusula contractual que le permite dejar el equipo a final de cada campaña.

Un movimiento que no ha pasado desapercibido y que supone un hecho histórico tanto en el propio Barça como en los anales de los movimientos de fichajes. Dada la importancia de la noticia, la opinión de jugadores emblemáticos de la entidad ha cobrado más interés que nunca.

Carles Puyol no ha tardado en reaccionar a la noticia. El delantero, mejor jugador de todos los tiempos en el club catalán, cuenta con el respaldo de una leyenda de la entidad. El que fuera capitán del equipo y compañero de Messi durante los años más lúcidos de la era Guardiola, ha trasladado su "admiración" y "respeto" tras conocerse la petición del delantero.

"Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo", ha escrito en su cuenta oficial de Twitter el exjugador del Barcelona y de la selección española. Puyol no tiene ningún vínculo profesional con la entidad en la actualidad. Sin embargo, es considerada una de las voces más respetadas de todo el barcelonismo. Alejado de cualquier polémica, su tajante y rápido mensaje no ha pasado desapercibido. Miles de hinchas culés así se lo han hecho saber mediante las respuestas al mensaje.

Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5puyol) August 25, 2020

La decisión de Leo Messi era una de las más esperadas en el Barcelona. El argentino acabó muy tocado a nivel anímico tras la eliminación de Champions. Cabe recordar que aquella derrota ante el Bayern por 2-8 fue la mayor encajada por el combinado blaugrana en su historia en Champions.

Las intentonas de Bartomeu

El delantero, que ya había abierto una pequeña crisis después de perder La Liga, recuperó de nuevo sus dudas sobre seguir o no en el club. La directiva no tardó en movilizarse y públicamente anunció una renovación de la plantilla y del proyecto. Llegó Koeman, se comunicó a varios jugadores que no seguían y se intentó contactar con Messi para que continuara.

Josep Maria Bartomeu, durante la presentación de Ronald Koeman EFE

El técnico holandés, de hecho, llegó a tener una conversación con el atacante. Y ahí se confirmó que Messi no tenía muchas intenciones de seguir. Se veía más fuera que dentro. Los mensajes de la cúpula culé para convencerle no habían hecho efecto. Días después, el argentino ha decidido formalizar su salida mediante el burofax.

El apartado al que hace referencia para poder abandonar el Barcelona sin mayor prejucio es el de una cláusula que le permite, a final de cada temporada, salir del Barça. La cláusula finalizaba en junio, pero el cambio del calendario por la pandemia del coronavirus alargaron la temporada y, por tanto, se establece una incógnita legal que podría abrir una batalla entre ambas partes afectadas.

