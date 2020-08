Ronaldinho y su hermano, libres después de cinco meses detenidos

Más de cinco meses de encierro entre la cárcel y el periodo de prisión domiciliaria en un hotel de Paraguay pronto verán su final. El juez encargada del caso ha decretado la puesta en libertad tanto de Ronaldinho como de su hermano Roberto de Assis Moreira, aunque ambos deberán abonar la multa de 90.000 dólares que se les ha impuesto por la utilización de pasaportes falsos.

El dinero de la multa, tal y como se ha confirmado, irá destinado a la caridad. Fue el pasado mes de marzo cuando saltó la noticia. Ronaldinho y su hermano habían sido detenidos después de entrar a Paraguay siendo portadores de unos presuntos pasaportes falsos. Motivo por el cual ingresaron en la cárcel y después de varios litigios se les concedió que pasasen el resto del tiempo hasta la salida del juicio en un hotel de Asunción.

Fue el 7 de abril, un mes después de que el astro brasileño entrase en la cárcel, cuando se les dispuso a Ronaldinho y su hermano que si pagaban la cantidad de 1.600.000 dólares podrían pasar a un arresto domiciliario, medida que el juez penal de garantías, Gustavo Amarilla, decretó que la medida la cumplirán en un hotel de Asunción y con vigilancia policial.

Ronaldinho, junto a un policía en Paraguay EFE

Ya desde el hotel habló con Mundo Deportivo sobre todo lo que le estaba sucediendo: "Nos tratan muy bien, estamos tranquilos porque han sido 60 días largos. Hacemos deporte y tenemos un gimnasio. La gente en sus casas debe imaginar lo que debe ser no poder hacer lo que estás acostumbrado, y creo que eso se quedará para siempre en nosotros tras vivir esta experiencia complicada".

Y también se acordó de los seguidores que tiene en España, así como de algunos de los jugadores con los que compartió vestuario en el Barcelona: "Barcelona siempre me trató con mucho cariño y respeto. Mis excompañeros -como Puyol o Ronaldo- me conocen bien y saben que no ha sido un momento fácil. Fueron importantes sus palabras y que me apoyaran para salir lo más pronto posible de esta tormenta".

De hecho, mucho se ha especulado en las últimas semanas sobre el futuro de Ronaldinho, quien podría estar pensando en regresar a nuestro país, a Barcelona o sus alrededores, para comenzar una nueva vida y dejar atrás los últimos escándalos que ha protagonizado, incluido su entrada en prisión en Paraguay.

Puesta en libertad

Según se ha informado, el juez de garantías ha aceptado en audiencia preliminar la suspensión condicional del proceso por el que estaba imputado por uso de pasaportes con contenido falso a su entrada a territorio paraguayo. Ronaldinho se presentó con una gorra negra y una mascarilla del mismo color y deberá pagar esos mencionados 90.000 dólares en concepto de "reparación".

Su hermano Roberto, además, tendrá que abonar otros 110.000 dólares, también como concepto de reparación, y cada cuatro meses durante los dos próximos años deberá comparecer ante las autoridades judiciales de Brasil. El infierno que comenzó para ambos allá por el 7 de marzo parece que acaba aquí... si no vuelven a delinquir.



