Koeman: "Vamos a hablar con varios jugadores, no sé si tengo que convencer a Leo Messi"

Este miércoles 19 de agosto siempre quedará marcado en la historia del Barcelona y, por supuesto, en la memoria de Ronald Koeman. El holandés firmó su contrato con el conjunto blaugrana para posteriormente protagonizar su puesta de largo en el Camp Nou.

Para darle la bienvenida estaba Bartomeu, quien le dedicó unas emotivas palabras de bienvenida: "Lo primero es darle la bienvenida a Koeman a su casa, a la que tanto quiere. Hoy se cumple un sueño para él. Fue pieza clave del Dream Team de Cruyff y le reconocemos todo lo que aportó como jugador, con tantos éxitos. La historia reciente es Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova, Luis Enrique o Valverde. Koeman lleva tiempo esperando, estaba escrito que algún día sería entrenador del Barça y ese momento ha llegado".

"Te agradezco el reto que aceptas, no son momentos fáciles. Ronald tiene conocimientos, carisma, es valiente y quiere al Barça. Lo que hizo como jugador, es un orgullo que lo haga ahora como entrenador. Hemos hablado estos días, no son tiempos fáciles, por la pandemia y por la situación deportiva del club. Ha sido un año en blanco y a partir de aquí podemos construir un nuevo ciclo, estamos convencidísimos de que irá muy bien, Koeman nos genera mucha ilusión", añadió el presidente culé.

Josep Maria Bartomeu, durante la presentación de Ronald Koeman EFE

Entonces fue la hora de que Koeman tomase la palabra como flamante nuevo entrenador del Barcelona: "Es un día para estar muy feliz, orgulloso. El Barça es mi casa, voy a tener la posibilidad de entrenar a un equipo como este. Es un reto, no es fácil, el Barça siempre exige el máximo y así debe ser. Hay calidad suficiente para exigir el máximo de resultados y de títulos".

"Ya he firmado, soy entrenador del Barça, vamos a trabajar para tener un equipo fuerte. Hay que hacer cambios, la imagen del otro día no es la que queremos. Hay que trabajar mucho para recuperar el prestigio. El Barça sigue siendo el club más grande del mundo. Esto es un sueño hecho realidad. Ahora a trabajar para que el Barça esté donde le corresponde, hay calidad suficiente", comentó el técnico holandés.

Estilo Koeman

"Soy holandés, nos gusta tener el balón, dominar el balón, intentar jugar bien y ganar el partido. Llevo años entrenando, he aprendido de muchos entrenadores, creo que estoy capacitado para entrenar al Barça al máximo nivel. Siempre ha habido una gran relación entre el Barça y Holanda. A los holandeses les encanta trabajar en el Barça, el fútbol es para disfrutar, es lo primero que voy a decir a los jugadores, sin disfrutar no sacas el máximo rendimiento. Hay que disfrutar y trabajar".

Fichajes y salidas

"No. No me gusta hablar de nombres, tenemos que buscar lo mejor para el club y hacer la mejor plantilla. Hay jugadores de cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, hay que respetar a todos los jugadores. Nosotros buscamos lo mejor para el club, pero si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Ha ido todo muy rápido, desde ya estamos trabajando y hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres, por respeto a los jugadores".

Futuro de Messi

"No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo lo quieres en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, me encanta trabajar con Messi, te gana partidos y con su rendimiento contentísimo si quiere quedarse. Tiene contrato, pero hay que hablar con él, por supuesto. Vamos a hablar con varios jugadores, en el caso de Messi ojalá siga más años aquí".

Conversación con Messi

"No voy a desvelar cosas privadas de lo que voy a hablar con los jugadores. Las decisiones las tomo yo. Messi tiene contrato y es tan importante que lo quiero en mi equipo".

Josep Maria Bartomeu y Ronald Koeman, en la presentación del entrenador holandés EFE

Futbolistas veteranos

"Un jugador con 31-32 o 33 años no está acabado. Depende del hambre y las ganas de darlo todo por el club. Los hay de 20 sin hambre o sin trabajo... Debemos buscar el mejor equipo para ganar partidos. Sólo quiero trabajar con gente que quiera estar aquí, si no están contentos aquí que lo digan. Quiero gente que lo vaya a dar todo por el Barça".

Van de Beek

"No hablo de jugadores que no están aquí, lo primero es mirar los jugadores que tengo aquí. ¿Van de Beek? Es muy bueno, lo sé, pero hay muchos más".

Derrota histórica

"La imagen del 2-8 no es la que queremos. Fue un día muy triste".

Futuro no asegurado

"Lo primero es poner la energía en cosas que tienes en tus manos, lo único que puedo hacer es conseguir buenos resultados. Hay elecciones, lo sé, pero no puedo hacer nada. Vendrá un presidente nuevo, pero yo tengo que hacer mi trabajo y ganar los partidos, y si gano el próximo presidente puede tener más dudas y ojalá siga conmigo como entrenador".

Luis Suárez

"No me gusta hablar de nombres. Messi es diferente. A los demás, si hay decisiones positivas o negativas, lo primero es hablar con ellos, aquí no voy a hablar de ellos por respeto a los jugadores".

Ronald Koeman, durante su presentación como entrenador del Barcelona EFE

Crisis deportiva

"El Barça tiene una salud económica social y económica muy buena, pero es una crisis deportiva y por eso hay que poner remedios deportivos. Por eso fichar a Koeman es la primera medida en ese aspecto".

Frenkie de Jong

"Para un jugador que llega al Barça con la edad de Frenkie siempre es complicado. En su primer año ha jugado mucho, dije una vez que no jugaba en la misma posición que lo hacía conmigo. Lo primero para el entrenador es ponerlo en la posición en la que esté más cómodo, eso sirve para De Jong y para el resto".

Coutinho

"Es jugador del Barça y si hay que tomar decisiones, las tomaremos. Tengo tiempo de conocer mejor a los jóvenes que hay. Es momento de dar posibilidades a los jóvenes, los holandeses no tenemos ni una duda de poner a los jóvenes cuando lo merecen. No solo jóvenes, hay que tener equilibrio, el equipo lo que tiene que cambiar es poner más identidad".

¿Revolución en Can Barça?

"No es una revolución. Hay que buscar lo mejor para el club y eso implica cambios, haremos cambios. Pero lo haremos hablando con los jugadores. Tenemos claro que lo que vimos ante el Bayern no es el Barça que veremos, queremos una imagen distinta".

