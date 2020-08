Messi se ve "más fuera que dentro" del Barça

La bomba ha saltado a eso de las 20 horas de este jueves. Después de que se hiciera público que Leo Messi iba a interrumpir sus vacaciones para mantener una conversación con Ronald Koeman, nuevo entrenador del Barça, según ha informado RAC1, la radio catalana, ambos ya habrían hablado y el mensaje que ha salido de la charla es claro: el argentino se ve "más fuera que dentro" del club culé.

Al mismo tiempo, según esta noticia de RAC1, Messi admite que es consciente "de las dificultades que supondrá salir por las condiciones contractuales" que tiene vigentes en el Barça. Desde la perspectiva del club, se remiten a ese contrato que regirá, como mínimo, por un año más y que le vincula a la entidad. No quieren hacer ninguna valoración sobre el encuentro, aunque públicamente repiten constantemente que el nuevo proyecto cuenta con el liderazgo del '10'.

Esta misma tarde del jueves, Ramon Planes, nuevo secretario técnico del club, confirmaba que este nuevo proyecto quieren que sea "con los jóvenes y Messi". En la presentación de 'Pedri' como nuevo jugador culé, el integrante de la que será última Junta Directiva de Bartomeu como presidente azulgrana quiso dar continuidad al mensaje que el máximo mandatario del club ya lanzó en la entrevista en BarçaTV del pasado lunes.

️ Consultat per @rac1, el Barça manté que el jugador té contracte en vigor, que compten amb ell i diuen que no volen fer cap valoració sobre la trobada que han mantingut l'entrenador i Messi. #frac1 pic.twitter.com/cX4KkAq8Is — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 20, 2020

La sensación de que Messi se siente así existe desde el día de la humillación del Barça tras el 2-8 que le endosó el Bayern de Múnich. Las principales emisoras de radio del país ya aseguraron que el argentino estaba pensando seriamente no volver a renovar con la entidad culé e, incluso, salir directamente este verano. El mensaje de Messi a Koeman no especifica nada sobre el momento, pero el miedo se ha instalado de forma oficial en la afición culé.

Koeman, certero

Koeman se refirió así del futuro de Messi en su presentación: "No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo lo quieres en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, me encanta trabajar con Messi, te gana partidos y con su rendimiento contentísimo si quiere quedarse. Tiene contrato, pero hay que hablar con él, por supuesto. Vamos a hablar con varios jugadores, en el caso de Messi ojalá siga más años aquí", dijo.

Todos los focos están puestos ahora en Can Barça de cara a la tarde de este jueves. La crisis culé, que ya apunta a otras estrellas como Luis Suárez, que estaría también en el mercado, dispara ahora contra Messi. ¿Se plantará Leo ante la postura del club contra el uruguayo y decidirá cambiar de aires? ¿Es una cuestión personal y el ciclo del '10' en la ciudad condal se habrá acabado?

