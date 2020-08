Cumbre Messi - Koeman en Barcelona: dudas sobre la continuidad de Leo

Nunca antes el futuro de Leo Messi había estado tan lejos de Can Barça. Toda una vida de azulgrana, que ahora podría verse trastocada por culpa de las dudas que surgen en el argentino tras el desastre de Champions contra el Bayern y el desconcertante rumbo que ha tomado el club. El club agota sus balas y Ronald Koeman, su nuevo entrenador, se reunirá este jueves con el '10'.

Messi ha interrumpido sus vacaciones para regresar a Barcelona y verse cara a cara con Koeman, quien tratará de convencer a Leo de que siga en el equipo. Tiene contrato hasta 2021 y tras el 2-8 encajado la pasada semana se han puesto sobre la palestra las dudas de Messi, que el pasado mes de junio cumplió los 33 años.

El medio argentino TyC Sports ha adelantado que este jueves por la tarde se producirá la reunión entre Messi y Koeman. El jugador llega directo de La Cerdanya, donde disfruta de sus días de vacaciones con su familia y desde donde tuvo que ver la presentación del técnico neerlandés este miércoles. Messi interrumpe su tiempo de descanso tras la eliminación en Champions para conocer de primera mano los planes del club.

Bartomeu y Koeman en su presentación con el Barcelona Reuters

¿Qué hace falta para convencer a Messi para que siga en el Barcelona? Es la pregunta del millón y que este jueves hasta se la hacían a Luis Enrique durante su rueda de prensa: "Solo hay una persona que puede contestar a esa pregunta y no soy yo, es Leo Messi", decía el extécnico azulgrana con el que Messi ganó su última Champions League, hace ya cinco años.

Las palabras de Koeman

Koeman se refirió así del futuro de Messi en su presentación: "No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor del mundo y el mejor del mundo lo quieres en tu equipo, no en el contrario. Por mi parte, me encanta trabajar con Messi, te gana partidos y con su rendimiento contentísimo si quiere quedarse. Tiene contrato, pero hay que hablar con él, por supuesto. Vamos a hablar con varios jugadores, en el caso de Messi ojalá siga más años aquí", dijo.

Todos los focos están puestos ahora en Can Barça de cara a la tarde de este jueves. La crisis culé, que ya apunta a otras estrellas como Luis Suárez, que estaría puesto en el mercado, dispara ahora contra Messi. ¿Se plantará Leo ante la postura del club contra el uruguayo y decidirá cambiar de aires?

[Más información: Koeman: "Vamos a hablar con varios jugadores, no sé si tengo que convencer a Leo Messi"]