Abidal se despide: "He intentado hacer cambios en el Barça, pero no lo he conseguido"

Éric Abidal se ha despedido del FC Barcelona a través de una carta en la que ha querido dar las gracias a todos, especialmente a la afición, por haber podido formar parte del club en dos etapas, tanto de jugador como ahora de responsable de la secretaría técnica, desde donde ha intentado tomar decisiones que no han prosperado.

El exjugador ha asegurado que siempre estará agradecido al Barça por haberle dejado formar parte del club, pero ahora mismo prefiere dar un paso al lado al no sentirse respaldado tras algunas decisiones en las que no recibió apoyo suficiente para que se llevaran a cabo a pesar de su insistencia.

El que fuera responsable de la secretaría técnica fue ratificado por la junta directiva el pasado lunes, pero aun así tomó la decisión de abandonar la entidad al día siguiente. El Barça también movió ficha rápidamente nombrando a su sustituto, Ramón Planes, quien fuera parte del equipo de Abidal y que ahora tendrá que tomar importantes decisiones junto a Koeman.

El exfutbolista francés ha enviado una carta a través de sus redes sociales en la que se despide así: "Quiero aprovechar estas líneas para despedirme de todos vosotros. Lo hago desde el agradecimiento más profundo por haber podido compartir dos etapas importantes de mi vida. Una como jugador y otro como responsable de la Secretaría Técnica del FC Barcelona".

"Esta segunda despedida contempla 2 años en los que he intentado trabajar para hacer un Barça mejor. Dos temporadas intensas que he dado por finalizadas por decisión propia. A pesar de que la Junta Directiva me ratificó el lunes en mi cargo, el pasado martes presenté mi dimisión".

El palo de Abidal al Barça

A pesar de mostrarse muy agradecido, Abidal no se ha marchado sin lanzar un palito al club: "En los últimos dos años he intentado realizar cambios que creía muy importantes para el futuro del primer equipo. A pesar de mi convencimiento y mi insistencia no lo he conseguido. Es por eso que creo que ha llegado el momento de poner punto y final a mi vinculación con el club".

"Quiero dejar constancia de que he renunciado al año de contrato que aún tenía con el FCBarcelona. Hoy la situación del club es complicada, pero no tengan ninguna duda de que deseo de todo corazón que se pueda superar y que los éxitos vuelvan pronto como se merece a este gran club. Gracias eternas a todos. Visca el Barça y visca Catalunya".

De esta forma, Abidal también reivindica su apoyo y su ayuda al club recalcando que le perdona a la entidad blaugrana el cobro de su tercer año de contrato, aunque se le olvida mencionar en ese apartado que su marcha es por decisión propia y no por decisión del club, situación en la que "su perdón" hubiera tenido un mayor valor todavía".

