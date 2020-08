Víctor Font: "Hay riesgo de que Messi se vaya y eso me produce pesadillas"

Víctor Font es uno de los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona. Su misión es suceder, y prácticamente echar, a Josep María Bartomeu, el principal señalado en esta crisis institucional por la que atraviesa el conjunto culé. Sin embargo, para eso tendrá que esperar hasta las elecciones de marzo, momento en el que Leo Messi podría haber tomado ya la decisión de abandonar el club.

Para uno de los futuribles a ocupar la presidencia del FC Barcelona se trataría de un drama, al igual que para la mayoría de la afición blaugrana, que no imaginan un Barça sin Messi, incluso cuando ya haya dejado el fútbol. Font considera que el legado de Leo perdurará a su carrera como futbolista y por eso la unión leyenda-club debería prolongarse en el tiempo.

Sin embargo, la mala situación actual, su nula relación con la directiva y los últimos fracasos deportivos que han mostrado una imagen de Messi de jugador derrotado e impotente, tienen en vilo a todo el barcelonismo, que ve por primera vez como Leo podría abandonar el equipo y dejarles huérfanos.

Leo Messi, durante el Barcelona - Bayern Múnich de la Champions League 2019/2020 Reuters

Así lo ha transmitido Víctor Font en Sport, donde asegura que el riesgo es real: "Creo que hay un riesgo latente y me produce pesadillas. Messi es un activo de la entidad, el jugador más importante en la historia del club y va más allá de cuando Messi se retire. La asociación Messi-Barça tiene que ir más allá que cuando cuelgue las botas".

Uno de los que tendrá que luchar en esa guerra por evitar que Messi salga es su nuevo entrenador, Ronald Koeman. El candidato no quiso opinar sobre la llegada del holandés porque, evidentemente, no se encuentra en sus planes de campaña ni en su proyecto para el club, pero sí apuntó directamente a quien lo ha traído como último salvavidas.

"El cambio de entrenador no resuelve la crisis deportiva, institucional y económica que está viviendo el FC Barcelona. Es una huida hacia adelante de Josep Maria Bartomeu y su junta directiva". El presidente del Barça no se libró de ninguno de los ataques del que podría ser su sucesor.

El correctivo de Font a Bartomeu

Tanto es así que el correctivo de Font a Bartomeu llegó al extremo de acusarle de poner sus propios intereses por delante de los del club: "Está desconectado de la realidad. No sé si vive en un mundo paralelo o qué. Sus palabras fueron muy decepcionantes. Una irresponsabilidad es no haber dimitido y poner sus intereses por delante del Barça".

Víctor Font, candidato a la presidencia del Barça en 2021 Alejandro Ceresuela

Por último, Font le pasó la factura a Bartomeu sobre el descalabro del Espai Barça, el eterno proyecto inacabado de la entidad: "Si tenemos en cuenta que se votó en referéndum en 2014 y que en el mejor de los casos las obras del Camp Nou no acabarán hasta 2025, estamos hablando de once años para que sea una realidad visible y palpable. De verdad, es un auténtico despropósito".

"Me acuerdo que Bartomeu hizo la promesa electoral de que el nuevo Palau estaría listo en el 2019... y estamos en 2020 y aún no se han empezado las obras. Un ejemplo más de la mala gestión de los últimos años de esta junta directiva, que nos ha llevado a no tener músculo financiero. Tenían que haber sido mucho más diligentes y no lo han sido".

