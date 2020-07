Sandro Rosell ataca al vestuario del Barça: "La plantilla manda demasiado en el club"

El expresidente del Barça Sandro Rosell sigue dejando titulares allá por donde va. Tras su salida de prisión, donde ha estado alrededor de dos años, el que fuera máximo mandatario del club azulgrana sigue opinando sobre la actualidad del club y sobre la futuras elecciones que marcarán el devenir del club en los próximos años.

Para Rosell, el equipo tiene muchos problemas, empezando por el vestuario y la plantilla. Sandro considera necesaria una renovación del equipo a pesar de que la situación económica del club no sea la mejor, pero ve necesario cambiar muchas cosas para que la maquinaria vuelva a funcionar.

El que fuera presidente del Barcelona ha sido entrevistado por el medio L’Esportiu con motivo de la publicación de su libro Un fuerte abrazo en el que cuenta su experiencia tras pasar dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto. Rosell considera que las elecciones, que terminarán siendo una guerra, y la renovación de la plantilla, son dos asuntos claves.

Leo Messi celebra con Arturo Vidal su gol en el Alavés - Barcelona de La Liga Reuters

"La plantilla manda demasiado en el club. Sin hacer una revolución, porque no puede hacerse por cuestiones de mercado y económicas, debe de realizarse una profunda evolución. Se tiene que renovar la plantilla. No toda, pero sí una buena parte", asegura Sandro Rosell.

El expresidente asegura que Xavi será buen entrenador aunque aun es pronto para valorar su nivel real, ya que considera que "para opinar de él, antes tiene que dirigir cinco años a un equipo de Champions".

Sin embargo, donde más se mojó el exdirigente fue en el asunto de las elecciones, donde tuvo palabras para todos los candidatos, incluso para él mismo: "Serán una elecciones a degüello. A sangre y fuego. Veo una guerra impresionante. ¿No lo han visto ya? Con todo lo que le han hecho a Bartomeu en el caso de las redes sociales…si son los otros los que lo han hecho…Todo es una manipulación. Hay muchos intereses. Por suerte, yo ya le prometí a mi madre que no me volvería a presentar".

Bartomeu junto a Sandro Rosell. EFE

Rosell asegura que no se presentará, pero eso no quiere decir que se vaya a mantener al margen, ya que sí quiere influir lo máximo posible en el resultado. Sobre uno de los posibles candidatos, Jordi Roche, afirma que "es mi amigo, pero eso no supone que sea mi candidato", mientras que de Víctor Font asegura no conocerle, aunque le gustaría saber si hay alguien más detrás.

Rosell también tuvo tiempo para acordarse de Joan Laporta al que le recomienda que no se presente a las elecciones porque segundas partes nunca fueron buenas. Además, tuvo tiempo de sacar pecho con su propia gestión ya que "es el tercer presidente en número relativo de títulos porque no hicimos el equipo que Cruyff proponía y en vez de la Triple A (Ayala, Albelda y Aimar) fichamos brasileños".

El fin de la filosofía

Por último, Sandro atacó otro de los mayores principios del Barça, su filosofía de ser 'Més que un club' y de tener tantas secciones diferentes pero que conforman todas una única entidad de donde se reparten ingresos y beneficios. Rosell no está de acuerdo en que un socio del equipo de fútbol tenga que ser socio también del resto de secciones si no quiere, y que por ello el global de los ingresos se repartan sin trabajar cada uno con los suyos.

"No podemos continuar siendo víctimas del lema 'Més que un club'. Que cada socio decida de qué secciones quiere ser socio y que cada sección tenga sus ingresos", concluyó el expresidente del FC Barcelona.

