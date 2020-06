Sandro Rosell niega la posible salida de Quique Setién: "Por lo que yo sé, no es verdad"

Sandro Rosell ha dado una entrevista en la que ha repasado la actualidad del FC Barcelona, su situación tanto económica como futbolística y unas elecciones que se otean ya en el horizonte. Además, ha confirmado que por lo que él sabe, Setién no se irá.

El expresidente del Barça ha concedido una entrevista a Catalunya Radio en la que ha sido especialmente crítico con los medios catalanes acera de las informaciones que publican sobre el conjunto culé. Rosell está convencido de que Setién no se irá, y por ello no entiende por qué desde Cataluña se sigue vendiendo eso.

“Por lo que yo sé, no es verdad. ¿Por qué escribir esto si no es verdad? ¿Por qué hay medios catalanes que lo han publicado si esto no se ha contrastado? Los catalanes nos hacemos daño a nosotros mismos”. El exdirigente ha sido especialmente duro con este tipo de publicaciones que atentan contra el bienestar del club y que, además, según dice, no son ciertas.

Quique Setién, en rueda de prensa

Rosell ve este tipo de críticas como una forma de hacerse daño así mismos: “Nos disparamos en el pie. Si hoy sale alguien del club a decir que no es verdad, tampoco se lo creerán. A veces, lo peor para un catalán es otro catalán. Alimentamos al enemigo”.

Sin embargo, la salida de Setién está cada día más cerca ya que no cuenta con el respaldo de los resultados, ni del juego ni mucho menos del vestuario, donde los incendios son casi diarios. La figura del técnico ha quedado totalmente desvirtuada y la exigencia y la disciplina demandada por miembros de su cuerpo técnico como Eder Sarabia tiene a la plantilla con un cabreo tremendo.

Una de las alternativas que más está sonando, y que ya sonó en su día para relevar a Ernesto Valverde, es Xavi Hernández. El exfutbolista parece ser el candidato número uno y sobre él ha hablado también Rosell: “Me gustaría, y creo que para él sería bueno, que primero tuviera más experiencia en el fútbol europeo. Si fuera mi hermano pequeño, le aconsejaría esto antes de venir a esta trituradora. Pero él sabrá lo que es mejor para él”.

Las elecciones a la presidencia

Además, tras relatar cómo ha sido su experiencia de pasar 22 meses en prisión, Rosell analizó las futuras elecciones a la presidencia del Barça en la que de momento se vislumbran tres candidatos. Dos de ellos ya han presidido la entidad como hizo él, y son Joan Laporta y Josep María Bartomeu.

Joan Laporta y Sandro Rosell EFE

El otro candidato, al que todavía no conoce, es Víctor Font, del cual afirma lo siguiente: “No conozco a Víctor Font, pero intentaré conocerlo para saber si tiene gente detrás con intereses que no son los del Barça: empresas, poder político... Según he leído, quiere vender sus acciones de ARA y deshacerse de ello. De no hacerlo, sería un conflicto de intereses”.

Sobre los otros dos candidatos, Sandro afirmó que como para él, su momento ya pasó: “Si me pidiera consejo le diría que no se presente. Creo que la época de Laporta, Rosell, Bartomeu... ya ha pasado. A Bartomeu, aunque no se puede presentar por estatutos, también le diría que no se presente. Con el tiempo y cuando pasen los años valoraremos mucho lo que se hizo de 2003 a 2017. Nosotros tres y con nuestros equipos estamos pasados de moda ya. Ciao. A otro. Toca gente nueva”.

[Más información: Setién no seguirá en el Barcelona si no gana Liga o Champions: Xavi, la última bala de Bartomeu]