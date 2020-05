Sandro Rosell, 645 días en la cárcel: "Tuve una pelea tan cerca que nos manchamos de sangre"

Sandro Rosell se ha abierto y ha contado sus experiencias más duras vividas en la cárcel durante los 645 días que estuvo encerrado de manera preventiva. El expresidente del Barcelona, que ha publicado este jueves un libro (Un fuerte abrazo) donde habla sobre ello más en detalle, ha sido entrevistado en El Partidazo de COPE contando en el micrófono historias chocantes que ha vivido en su propia piel.

Ante la pregunta de si todos deberíamos pasar unos días en la cárcel fue claro: "Sobre todo la gente que manda a gente a la cárcel, para que se den cuenta de que antes de tomar esa decisión hay que pensárselo mucho. Es una experiencia vital, te redescubres a ti mismo, pero es un sitio malo. Descubres cosas increíbles del ser humano, como la solidaridad entre los presos, pero que te priven de libertad es malo. Si encuentras a alguien que te dice que la cárcel es buena, miente", dijo.

En la cárcel vio de todo, también peleas: "Las vi cerquísima. Tuve una pelea tan cerca que nos manchamos de sangre. A un preso le clavaron un palo de una escoba roto, con astillas, y estábamos tan cerca y brotó tanta sangre que nos manchó enteros: un libro, la ropa... Y peleas de bofetadas hay muchísimas. A mí un par de veces me increparon, pero no tuve peleas. Un tarado me dijo: 'Eres un catalán de mierda y todos los catalanes tienen que morir'.

Y siguió contando: "Y otro me dijo: 'Si no me compras un café cada día te daré una somanta de hostias'. No lo hice. Le encaré y le dije que se equivocaba, y bajó un poco las velas. Si te amedrentas tienes que pagar el café y un euro al día en la cárcel es un dineral. En la cárcel tienes 100 euros a la semana y yo tenía muchos gastos en papel, sellos, tarjetas de teléfono...".

Sandro Rosell, durante el programa de 'Lo de Évole'

"Yo no tuve miedo, pero algunos presos sí te daban respeto. Miedo no, pero respeto. Unas bestias de países del Este que cuando les veías levantar pesas en el gimnasio decías: 'Madre mía, si aquí hay tortazos lo mejor es correr'", añadió.

Drogas dentro de prisión

También vio droga dentro de la cárcel, aunque nunca cerca suya: "No me ofrecieron droga, pero delante de mí sí hubo trapicheo de droga. Sí, en la cárcel hay droga. La pasan escondida con las visitas, en los bis a bis. También descubrimos a otro preso con un teléfono móvil grabándonos"

Las fechas más especiales se hicieron las más duras dentro de prisión: "En Nochebuena nos dieron una especie de entrecot, champán sin alcohol y polvorones. Y en Nochevieja, uvas a las ocho de la tarde, porque por la noche tienes que estar en tu celda. Los peores días fueron no poder celebrar el 18º aniversario de mi hija pequeña ni el 25º aniversario de la boda con mi mujer. No lo podré celebrar nunca, porque ya pasaron", contó.

Amigos de la cárcel

Pero la cárcel le ha cambiado, reconoce y se ha llevado amistades de allí: "He vuelto a la cárcel a ver a un par de compañeros que siguen dentro. Amigos que hicimos y son de fuera o no tienen familia que vaya a verlos. He ido a llevarles zapatillas de deporte, que es lo que se necesita en la cárcel. Con otros que han ido saliendo nos hemos visto, y tengo un chat con otros presos. Es chulo, me gusta seguir en contacto con alguno de ellos"

Mirando atrás, se muestra dolido porque le hayan 'quitado' dos años de su vida: "Dos años de vida en la cárcel no tienen precio. ¿Qué valen dos años en la vida de una persona? Imagínate que te estás muriendo y el médico te dice: 'Te doy dos años más de vida pero a cambio me lo tienes que dar todo'. ¿Y qué le das? Le das todo. Pagarías todo lo que tienes. No tiene precio. Es terrible que te hayan robado dos años de vida"

Por último, dejó una reflexión política acerca de su independismo: "Me considero independentista catalán de corazón. De cabeza, no. Mi cabeza no está preparada para aceptar una independencia de Catalunya ahora mismo tal como está montado el país".

[Más información: Rosell: "Me llamó Laporta al salir de la cárcel, le dije 'yo no lo hubiera hecho' y nos vimos"]