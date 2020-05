Rosell: "Lo mío no fue un error judicial era una conspiración, la situación en Cataluña influyó"

Sandro Rosell ha sido el protagonista del programa de La Sexta 'Lo de Évole'. Cara a cara con Jordi Évole, el que fuera presidente del Barcelona se ha confesado después de 21 meses en la cárcel. En un adelanto de este espacio que ha acaparado miles de miradas, el exmandatario culé se ha declarado independentista, pero con reservas: "En un referéndum por la independencia votaría que sí. Pero si ganara el 'sí', me iría de Cataluña".

Aunque en el programa completo han llamado más la atención otras revelaciones de Rosell. Entre ellas su relación con un asesino en prisión. "Era un tío que apreciábamos mucho, era mucho más joven que nosotros.Nos hicimos amigos de él, llegábamos a la celda y nos decíamos '¿cómo podemos querer a un tío que ha matado", ha comentado Sandro a Évole.

El sujeto en cuestión es un hombre joven que se encuentra encarcelado después de haber asesinado a su pareja. Rosell ha expuesto así su relación con el asesino machista: "Es muy bestia la relación allí. Yo decía que no podíamos ser amigos de esta persona, pero lo éramos. Fue muy bestia eso".

Sospechas sobre su detención

Rosell ha explicado cómo fue aquel día del registro de su domicilio: "Son las 7 de la mañana. Estoy haciendo spinning en el gimnasio de casa cuando recibo un whatsapp de un amigo, me pregunta si la noticia que publican es verdad. Dicen que la policía y la Guardia Civil registran mi casa y mi despacho. Cuando subo, me encuentro a los policías de paisano con el chaleco amarillo".

"Al verme, Marta, mi mujer, le dice al jefe: '¿Ve como mi marido no se ha fugado?'. Le pregunto al jefe de la Guardia Civil sobre lo que pasa y por qué registran mi casa. Me dice que tiene que ver con unos negocios que hice en Brasil hace 11 años. Me acusa la Fiscalía, no hay ninguna denuncia de ningún particular, no entiendo nada, pero enseguida dudo de mí mismo, quizá he hecho algo muy grave sin saber exactamente el qué. Es aquello que dicen que la realidad supera a la ficción, ha proseguido.

Jordi Évole y Sandro Rosell durante la grabación del programa

"Después fueron a nuestra casa fuera de Barcelona con mi mujer, a registrarlo todo, una movida… que dije, siempre nos pasa a los que hacemos proyectos, madre mía lo que nos está costando esto al resto de los contribuyentes. Entonces dije '¿qué habré hecho?'. Obviamente sin ser consciente. No habré pagado un IVA… no habré hecho una retención, algo fiscal… porque no he hecho nada más que trabajar, crear empresas y pagar impuestos. Digo me habré dejado alguno'", ha continuado.

Para después levantar la sospecha: "Al cabo de un rato, después de horas, me hacen levantar y me dicen 'venga usted a ver este armario conmigo' y digo 'pero si llevo aquí dos horas y no me han dicho nada'. Dice, 'no, pues este armario queremos que lo veamos juntos', y entonces vino la cámara de la policía por detrás y entonces sacan un sobre de un abrigo, intuyo que hay dinero y digo 'este dinero no es mío' y me dicen 'puede ser de su mujer', y les digo, 'no, no, de mi mujer no es'".

"El policía saca un sobre de dentro del abrigo y me dice que qué es esto, y le digo no sé, que esto no es mío y no sé quién lo habrá puesto y cómo ha llegado hasta aquí pero mío no es y de mi mujer tampoco. Los billetes eran de 100 euros. Los pusieron sobre una mesa de un pequeño despacho que tenemos en la habitación y se grabó y fue la imagen que se dio por los telediarios por la noche diciendo que en el registro en mi casa por el presunto blanqueo se había encontrado dinero en metálico. Lo que digo es que no era mí ni de mi mujer y por la mañana no estaba, seguro", ha sentenciado.

Caso Neymar

"Me generó muchos enemigos. La palabra enemigo es muy fuerte pero fue una rivalidad extra. Me piden cinco años por el juicio que tengo todavía abierto por Neymar. No tengo miedo", ha asegurado un Sandro Rosell que ha incidido en que no hicieron "nada mal".

"Todo es interpretación. Cualquier tema fiscal se puede interpretar como que hay un delito fiscal. Y es muy peligroso. Nos pusieron encima de la mesa la posibilidad de pagar un dinero y aceptar el delito. Si no lo hacíamos había que avalar muchísimo dinero, así que pagamos y ya está", ha afirmado.

"Lo mío no fue un error judicial era una conspiración. La situación en Cataluña influyó. Parece que por ser catalán eres un delincuente. Antes te respetaban y ahora es el 'a por ellos'. Esto hay que revisarlo. No ayudó ser catalán", ha sentenciado.

A continuación Rosell ha puesto sobre el foco a Roures: "En unas declaraciones él dijo que sabía que iba a estar mucho tiempo en la cárcel. Me hizo malpensar. Vino una investigación desde Estados Unidos por soborno a la empresa de Roures y se paró. Me extrañan muchos pasajes alrededor de mi caso y él siempre estaba cerquita. Siempre me deja preocupado. No somos muy amigos".

Abidal

Sobre el caso de las presuntas irregularidades en el trasplante de hígado al que fue sometido Abidal, Rosell también se ha referido en estos términos: "Van a archivar la denuncia. Es una gran animalada. Me sabe mal la difamación y el daño que le han hecho al hospital".

Presidente del Barça

Lo que también preguntó Évole fue por si se arrepiente de haber sido presidente del Barcelona. "Pensaba a veces que por qué me metí en este lío. Antes de ser presidente tuve cero actuaciones de la Agencia Tributaria y desde entonces he tenido 72", ha asegurado Sandro Rosell.

