Ronald Koeman, ingresado en el hospital por un problema de corazón

Ronald Koeman, actual seleccionador de Holanda, ha sufrido un problema cardíaco por el cual fue trasladado de urgencia a un hospital de Ámsterdam en ambulancia este domingo 3 de mayo. De Telegraaf fue el encargado de hacer la noticia pública citando "fuentes familiares".

El técnico, que durante su etapa como jugador pasó por equipos como el Barcelona o el Ajax, ha sido sometido a un cateterismo y se encuentra estable gracias a la rápida intervención del personal médico. Le han liberado la arteria coronaria bloqueada y colocado un stent. Su agente, Rob Jansen, ha revelado que no ha sufrido daños graves y que el problema llegó después de encontrarse mal tras andar en bici.

Su representante ha señalado al medio NOS que Koeman podría recibir el alta este mismo lunes, siempre y cuando su estado no empeore en las próximas horas. El seleccionador neerlandés se comenzó a encontrar mal después de andar en bicicleta, de ahí llegaron los dolores en el pecho y su rápido traslado e ingreso en el hospital de la capital para ser intervenido.

Ronald Koeman, en rueda de prensa Reuters

Koeman se convirtió en el seleccionador de los Países Bajos en febrero del 2018. Su contrato vence después de la celebración del Mundial de Catar 2022, aunque en los últimos meses se le ha vinculado con el Barcelona. Entre sus planes a corto/medio plazo, el holandés tenía en mente continuar a los mandos de la selección de Holanda para intentar ganar la Eurocopa que fue pospuesta al verano de 2021.

Comprometido con Holanda

El pasado mes de marzo, Koeman ya habló sobre el interés culé y su compromiso con su selección: "El Barcelona me llamó semanas atrás de la destitución de Ernesto Valverde. Dije que no al Barcelona porque estaba con la selección holandesa y tengo un compromiso con los Países Bajos. No era el momento".

