La confesión de Koeman: "Rechacé al Barcelona por la selección de Holanda"

El seleccionador nacional de los Países Bajos, Ronald Koeman, confirmó tras el sorteo de la UEFA Nations League que el Barcelona le llamó para ser el sustituto de Ernesto Valverde, aunque finalmente fue Quique Setién quien sustituyó al entrenador extremeño.

"El Barcelona me llamó semanas atrás de la destitución de Ernesto Valverde. Dije que no al Barcelona porque estaba con la selección holandesa y tengo un compromiso con los Países Bajos. No era el momento", dijo Ronald Koeman.

Koeman tiene una cláusula de escape con su selección para fichar únicamente por el Barcelona, pero se debe de ejecutar una vez termine la UEFA Nations League de este verano, donde Holanda quedó encuadrada en la Liga A, en el grupo 1, con Italia, Bosnia Herzegovina y Polonia.

El papel de De Jong en el Barcelona

El jugador holandés es titular indiscutible en el conjunto azulgrana, pero aún no se ha adaptado al 100%, por lo que en ocasiones ha recibido críticas. A todo ello se refirió Koeman.

"Lo positivo es que juega muchos partidos, pero juega en una posición diferente a la que está acostumbrado. Ni en el Ajax antes ni ahora en la selección juega en esa posición, pero son decisiones del técnico", expresó.

"Es un futbolista muy joven y de jugar partidos se aprenden cosas. Conmigo en la selección juega diferente", finalizó.

