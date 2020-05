Nicolás Maduro 'ficha' por el Barça: "Me convocaron para los entrenamientos"

Nicolás Maduro se ha convertido en uno de los protagonistas del fin de semana en las redes sociales después de que saliese a la luz un vídeo publicado por Rafael Lacava, gobernador de Carabobo.

En este vídeo se puede ver a ambos políticos bromeando, pero lo que llama la atención es cómo va vestido el presidente de Venezuela. Maduro, además de portar mascarilla, lleva puesto el chándal del Barcelona.

Maduro llama "murciélago" a Lacava y este bromea con él al preguntarle si ha fichado por el Barça. "¡Qué viva el Barcelona!", proclama el presidente venezolano, para a continuación decir entre risas que le "convocaron para los entrenamientos del Barcelona".

"Miren Barcelona -dice Maduro señalándose el escudo-. Ya me convocaron para los entrenamientos del Barcelona, me incorporo al Barça", señala Nicolás Maduro, a lo que Rafael Lacava le responde: "¿Cómo '9'?". Y el presidente le contesta de inmediato, para acabar así el vídeo: "Como refuerzo".

Coronavirus en Venezuela

Lacava presume de que en Carabobo no hay casos confirmados de Covid-19. Lo cierto es que en Venezuela el coronavirus no ha golpeado tan fuerte como en Europa o EEUU. No llegan a los 400 casos de contagiados y son 148 los fallecidos.

