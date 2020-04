Sandro Rosell: "Al entrar en la cárcel me dieron cuatro preservativos y bolsitas con vaselina"

El pasado 27 de febrero, Sandro Rosell salió de la cárcel tras pasar casi dos años preso de manera preventiva. Más de dos meses después ha concedido una amplia entrevista con el diario Mundo Deportivo en la que ha hablado acerca de muchos asuntos. En la ampliación que se ha publicado este lunes, el expresidente habla de su tiempo entre rejas y su experiencia.

"Recuerdo que nos dieron cuatro preservativos y cuatro bolsitas con vaselina… Me preocupé un poquito", cuenta de su entrada a prisión. "¿El día más duro allí? Todos los días que nuestro abogado venía a decirnos que nos habían denegado la libertad condicional de nuevo, siempre por riesgo de fuga, sin justificación aparente, trece veces fueron...", añadió.

Rosell siente que ha salido reforzado de esta experiencia: "Creo que sí me hice más fuerte. En la cárcel, o mueres internamente como persona o te haces más fuerte". Además, da las gracias a los apoyos que tuvo: "Mi amigo Joan Besolí -que también estaba en prisión- fue importantísimo, fundamental. Sin él, esto no lo aguanto. Marta, mi mujer, fue muy fuerte y un pilar básico de nuestro aguante. Mis padres, mis hermanos y mis amigos también", contó.

Sandro Rosell en la Audiencia Nacional. EFE

Acusa a Lamela de prevaricar

El expresidente azulgrana también ataca con dureza a la jueza Carmen Lamela, la que permitió que pasara 22 meses en prisión preventiva por un presunto delito económico. Rosell, ahora absuelto de los delitos que le imputaban por blanqueo de capitales y organización criminal, acusa a Lamela de prevaricar por dictar resoluciones injustas a sabiendas.

"Tanto mis abogados, como yo mismo, como algún magistrado al que hemos consultado, no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó. No sé, desconocemos el motivo por el que lo hizo, como tampoco hay duda que la Sra. Lamela no pudo prevaricar sola; en esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal", señaló en la entrevista.

