Toni Freixa, sobre cómo caerá el ERTE en el Barça: "Sin ingresos no puedes con la gran masa salarial"

Después de que el mundo del deporte ha asimilado la palabra coronavirus, convive con ello y trata de encontrar soluciones, otra palabra llega para amenazar la estabilidad de las entidades deportivas. Las circunstancias que va a dejar la crisis del Covid-19 van a provocar grandes agujeros en las arcas de los equipos de fútbol, así como en todas las modalidades.

Ya son varios los clubes de baloncesto que se han acogido a un ERTE, así como entidades de balonmano o de fútbol sala. El Casademont Zaragoza, el Movistar Estudiantes, el Balonmano Cangas, el Balonmano Benidorm o el Osasuna Magna han sido precursores en las máximas categorías del deporte español en acogerse a esta medida.

El mundo del fútbol también está viendo como esta vía es la principal opción para no ver en peligro las cuentas de sus clubes, sobre todo en la Segunda B. El Atlético Sanluqueño fue el primero en anunciar el ERTE al que se han ido uniendo históricos como la Balompédica Linense, el Castellón, el Real Murcia, el Barakaldo, la Unión Deportiva Logroñés o el Hércules.

Pero la sorpresa llegó cuando en Primera División del primer club que se habló que se lo estaba planteando era el Barcelona cuando lo adelantó el diario Sport. El club parece decidido a acogerse a este ERTE después de la Junta Directiva de la semana pasada. De hecho, COPE informaba que el conjunto culé había consultado a sus capitanes la medida. Por lo que las negociaciones sobre cuánto porcentaje del sueldo retendrán estarían sobre la mesa.

Esta noticia ha caído como una bomba en el fútbol nacional porque el equipo azulgrana podría abrir la veda de los ERTEs en Primera División. Toni Freixa, candidato a la presidencia del Barça en 2015 y miembro de la junta directiva durante los mandatos de Joan Laporta, Sandro Rosell y del propio Josep María Bartomeu da su punto de vista sobre la situación que se va a quedar después de que el club pueda tomar en los próximos días esta decisión.

¿Cómo crees que le puede afectar al Barça tomar la decisión de aplicar un ERTE a toda su plantilla?

Yo creo que es una cuestión de todo el fútbol. En el esquema de cualquier club es evidente que se vive de los partidos. En los partidos vendes entradas y los patrocinadores van vinculados a éxitos deportivos. Además súmale el cierre del museo, la venta de camisetas... Hay que pagar a los jugadores. Yo creo que le va a pasar a todos los clubes. A no ser que alguno tenga una tesorería que diga que pueden tirar los seis meses de alguna forma sin ingresar, que puede ocurrir. Suelen ir bastante al día así que no creo.

"Si la competición no termina tenemos un escenario y si termina otro con ingresos. Dependiendo lo que suceda le afectará más o menos"

Pero al Barça le puede pasar factura tener la masa salarial que tiene...

El Barça tiene una masa salarial legal dentro de las recomendaciones de UEFA y LaLiga. Están determinando cada temporada lo que los clubes pueden gastarse midiéndolo al milímetro. Y el Barça es el que tiene la cifra más alta, no puede excederse. Si no tienes ingresos, ya no vas a poder atenderlo. Antes de preguntarnos por el verano, hay que saber cuándo y cómo se va a acabar esto. A día de hoy no se puede asegurar. Si la competición no termina tenemos un escenario y si termina otro con ingresos. Dependiendo lo que suceda le afectará más o menos.

¿Confías en un acuerdo entre clubes para dejar clara una misma línea para aplicar los ERTEs?

Lo lógico en el sector de actividad de fútbol es que se pongan de acuerdo con los términos de los ERTEs. Creo que todos están en la misma situación. Un acuerdo global es mucho más aceptable por todas las partes que entrar en negociaciones con cada jugador y situación. Yo si fuera el Barça me apoyaría en una decisión global para que los jugadores entiendan que es una situación general.

Se van a tener que poner de acuerdo Tebas y Rubiales...

No hay más remedio. Aquí el coronavirus iguala a todos, nos pone a todos al mismo nivel. Es una sacudida muy bestia pero que nos va a servir a todos para mejorar.

¿Cómo crees que puede afectar la gestión de la crisis en la reputación de Bartomeu y en esas voces que pedían el adelanto electoral?

Las elecciones son en 2021 y el presidente lo ha reafirmado durante todo el mandato. Hay gente con mucho interés de que el presidente y la Junta Directiva se marchen antes de tiempo. Hay gente que quiere tener el poder que supone ser presidente del Barça. Y están pidiendo constantemente elecciones, dimisiones, organizando pañoladas... alterando la paz social.

No quiero decir con esto que la gestión de Bartomeu sea impecable. Los propios directivos son conscientes de que no lo están haciendo bien. De ahí a que tenga que haber elecciones este verano es un interés de los que quieren desde fuera que las haya. Las elecciones van a ser en 2021.

Lo que está suponiendo es que los que estaban haciendo campaña cada día y organizando actos y poniendo tuits en redes sociales, agitando el entorno; los que estaban provocando que existiera esta sensación de que se convocaran elecciones inminentemente, se han callado. La gente ahora está mirando las cifras de fallecidos, de casos positivos... Las prioridades han cambiado. Ya no hay caldo de cultivo para que se puedan mandar esos mensajes contra la directiva. Cuando se salga de esta situación, habremos hecho un reset y quedará un año para las elecciones. El coronavirus se ha cargado el ambiente preelectoral".

Y todo esto con Neymar volviendo a salir en las portadas de la prensa catalana...

"Yo comprendo que los medios tenéis que contar cada día cosas. Y cuando no hay competición y no hay mercado, es muy difícil hablar. Entonces salen estas especulaciones. Estoy convencido de que cualquier club vendedor también ha parado. Lo difícil de esto ahora es determinar el precio de un jugador sin jugar. Los jugadores valen por su presente. Valen lo que valen porque están jugando. Es muy difícil ahora".

