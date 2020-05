Rosell: "Me llamó Laporta al salir de la cárcel, le dije 'yo no lo hubiera hecho' y nos vimos"

Sandro Rosell ha hablado este jueves en una entrevista en RAC1 y ha desvelado el acercamiento que ha tenido con Joan Laporta a tenor de su salida de prisión. El expresidente del Barcelona cuenta cómo fue aquello: "Me llamó Laporta al salir de prisión". Y añadió Rosell: "Y estuvo muy bien".

"Estuve hablando con él mucho rato. Incluso después nos vimos un rato. No sé si es una reconciliación. Le dije 'Osti Joan, yo no te hubiera llamado a ti. Me encanta que tu lo hagas hecho'", siguió contando Rosell.

Aún así, Rosell cree que será difícil una reconciliación entre ambos: "Me será difícil volver a tener cualquier relación", dijo. Además, señaló que durante su conversación volvieron a hablar acerca de su enfrentamiento: "Yo he rajado mucho de ti y tu de mi" le dijo Rosell a Laporta como recordó en RAC1.

Sandro Rosell, durante el programa de 'Lo de Évole'

La contestación de Laporta según Sandro fue más pacífica: "Sí, pero hicimos una cosa muy chula en 2003 y no deja de ser parte de nuestras vidas. Fue algo muy bonito".

"Estamos los dos orgullosos de hacer un cambio de ciclo brutal dentro del club", reconoció Rosell en la radio. Por último añadió que "fue el mejor momento de la historia del Barcelona, desde 2003 hasta ahora. Con los resultados en la mano".

Los 22 meses de Rosell en la cárcel

Sandro Rosell, que también dejó claro que no se presentará a una reelección a la presidencia del Barça, pasó por el programa El Món a RAC1 para ser entrevistado en directo por el periodista Jordi Basté. Este jueves sale el libro de Rosell donde relata en primera persona los 22 meses de prisión preventiva que pasó antes de ser declarado inocente y siendo liberado de todos los cargos de los que se acusaba.

