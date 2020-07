Stoichkov 'dispara' contra Bartomeu, Setién y Sarabia: "Son mediocres"

Las aguas bajan revueltas en Can Barça. El conjunto azulgrana ha visto pasar ante sus ojos como el Real Madrid no fallaba en Liga después del parón por la crisis del coronavirus, hasta tal punto que los blancos se han acabado proclamando campeones y desde el Barcelona se aferran a la Champions League para no quedarse sin levantar un solo título en la 2019/2020.

Uno de los señalados por el varapalo culé es Quique Setién. El técnico cántabro se hizo con las riendas del Barcelona allá por el mes de enero. Precisamente justo después de que los blaugranas viesen al Real Madrid ganar la Supercopa de España, cayendo ellos en semifinales frente al Atlético. Entonces Ernesto Valverde fue destituido y sobre todo ello ha hablado ahora Hristo Stoichkov.

La leyenda del Barça ha hablado, en declaraciones para la cadena mexicana TUDN, sobre el mal trabajo, a su juicio, que ha realizado el actual cuerpo técnico del Barcelona. Stoichkov ha sido fiel a sí mismo, sin pelos en la lengua y dando su opinión sin medias tintas. Como se suele decir: directas y al pecho.

Quique Setién y Josep María Bartomeu FC Barcelona

"¿Qué la ha fallado al Barça? la mentalidad de un entrenador que es mediocre y de su asistente", comenzó diciendo Stoichkov en el programa en el que actúa como habitual tertuliano. Dardo directo a Quique Setién y también a su asistente Eder Sarabia, un segundo que ha estado en el ojo del huracán durante varios momentos a lo largo de los últimos meses.

Su intensidad en la banda no ha sido entendida por muchos, pero fue después del reinicio liguero y de los tres empates que firmó el conjunto azulgrana cuando se vio el gran cisma entre staff y vestuario. Los jugadores a su aire durante la pausa de hidratación, con incluso el propio Sarabia llamando a Messi para darle unas indicaciones y Leo pasando absolutamente de él.

Crítica a Bartomeu

No solo ha lanzado un dardo a Setién y Sarabia, sino también a Bartomeu. "Echó a Valverde cuando iba primero en La Liga. ¿Por qué no lo echabas después del 3-0 de Roma, del 4-0 en Liverpool o de perder la Copa contra el Valencia?", ha puesto de relieve un Stoichkov que fue un paso más allá: "Sabes que es el más preocupante? Que se ha gastado mil millones y no ha ganado nada. ¡No son dos duros, eh!".

Josep María Bartomeu, durante un acto del Barça fcbarcelona.es

La figura de Josep Maria Bartomeu está más cuestionada que nunca. Su gestión no está gustando ni a los propios culés y los escándalos le han ido acompañando durante su mandato sí, pero sobre todo en la última temporada. El próximo 2021 es año de elecciones en Can Barça y será entonces cuando se cierre la etapa del actual presidente como máximo dirigente del Barcelona.

Entre los candidatos que más popularidad ostentan en estos momentos y con más opciones de llegar a la presidencia se encuentra Víctor Font, aunque el favorito puede ser Joan Laporta si, finalmente, se decide a presentarse, aunque sus últimas declaraciones apuntan a que la confirmación de su candidatura está muy cerca.

