Lío Messi: la cláusula del contrato que decidirá si sale gratis o si el Barcelona puede pedir un traspaso

Leo Messi ha decidido acabar su vinculación con el Barça. El capitán del equipo azulgrana ha enviado un burofax en el que ha comunicado su intención de abandonar la entidad en la que ha desarrollado toda su carrera futbolística hasta el momento y se acoge a una cláusula en su contrato que le permite rescindirlo de manera unilateral. Un anexo que, según el club, venció el día 10 de junio.

El argentino, tras consultar a sus abogados, sostiene que la temporada no terminó de manera natural en junio, si no que lo ha hecho ahora en agosto. Por eso cree que tiene razón y tratará de agotar todas las vías para demostrarlo. De esta manera, el argentino saldría gratis, mientras el Barça quiere acogerse a la cláusula que también se incluía en el mismo contrato y con la que tendrían que pagar 700 millones de euros por él.

El Barça confirmó la llegada de ese burofax que incluía esa intención de Messi de abandonar de forma gratuita el club. Mientras tanto, la Junta Directiva que dirige Josep María Bartomeu está reunida en las oficinas del club de manera urgente para tratar esta crisis que el mismo presidente concibió como "deportiva", pero los acontecimientos van demostrando que también lo es institucional.

Leo Messi, durante el Barcelona - Bayern Múnich de la Champions League 2019/2020 Reuters

Si el Barça demuestra que el contrato de Messi ponía, literalmente, "10 de junio", el hasta ahora '10' culé tendrá complicado alegar que, habiendo terminado la temporada en agosto, se pueda seguir acogiendo a esa cláusula. Si ninguno de los dos cede en este pulso, la cuestión acabaría en los tribunales donde FIFA también tendría que dar su veredicto. El organismo del fútbol mundial le daría la razón en una de las variables y es que, para ellos, la temporada finalizó en este mes.

En manos de tres palabras

No hay más, toda la carne está sobre el fuego y Messi no tiene pinta de que vaya a dar algún paso atrás. Si el argentino finalmente tiene razón, Bartomeu pasará a la historia como el presidente que dejó marchar a uno de los mejores jugadores del mundo y, sin lugar a dudas, el mejor de la historia azulgrana. El de Rosario hoy ha soltado la bomba definitiva.

La margarita de Messi ha llegado a su último pétalo. El argentino ha decidido salir justo después de una reunión con su nuevo entrenador, Ronald Koeman, en la que ya le comunicó que no tenía clara su continuidad y una llamada del holandés que no duró más de un minuto a Luis Suárez para comunicarle que no contaba con él. Las decisiones de Bartomeu no han ayudado a que Messi pudiera cambiar de opinión y todo ha desembocado en esta decisión unilateral.

Consiga defender su versión o no, el Barça se ve obligado a aceptar que Leo Messi ya no quiere jugar de azulgrana ni un minuto más. La crisis ha entrado en un punto en el que si el papel dice que Leo Messi se puede ir gratis, se acabará una historia que ha llevado a los culés en los últimos 16 años a ganar cuatro Champions League, 10 Ligas, seis Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, ocho Supercopas de España y, de manera individual seis Balones de Oro y seis Botas de Oro.

