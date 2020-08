Laporta ataca al Barça: "Han sido cobardes con Suárez y sospecho que quieren vender a Messi"

El FC Barcelona es un auténtico polvorín. Lo es tanto dentro como fuera, ya que los ataques entre directiva, jugadores y entorno suceden casi a diario. La llegada de Ronald Koeman tras el fracaso de la temporada que acaba de acabar solo ha servido para que todo salte definitivamente por los aires. El último en poner su granito de arena ha sido Joan Laporta.

El que fuera presidente del Barça se ha encargado de verter unas críticas durísimas contra el club, contra la directiva y en particular contra Josep María Bartomeu a través de sus redes sociales. Además, evita referirse a Bartomeu por su nombre y se dirige a él como el presidente del club.

El enfado de Laporta llega tras la noticia de que el club habría comunicado a Suárez que no cuentan con él para el próximo proyecto. Sin embargo, lo que ha enervado profundamente al expresidente son las formas en las que esta noticia ha sido comunicada al uruguayo, a través de una llamada de teléfono.

Joan Laporta asegura que eso no son formas de hacer este tipo de cosas ya que se trata de un acto de cobardía por parte del presidente, que no se ha atrevido a dar la cara para eliminar del vestuario a una de las 'vacas sagradas' de los últimos años. Hay que apuntar que, a pesar de la intención del club y de Koeman de que Suárez salga, esto no será nada fácil ya que el jugador tiene contrato, una ficha muy alta y una edad muy avanzada que hacer realmente inviables su salida.

"¿Han dicho a Suárez que no cuentan con él por teléfono? Me parece un acto de cobardía del Presidente y una falta de respeto al jugador". Este era el primero de los ataques que lanzaba Joan Laporta a través de su cuenta oficial en la red social Twitter en la que colgó dos mensajes realmente polémicos.

"Esta forma de actuar es impresentable y perjudica la imagen del Club", proseguía el expresidente, que tiene claro cuál es el objetivo de la directiva actual ahora mismo. Para Laporta, la intención de Bartomeu y todo su equipo es vender a Leo Messi y culpabilizarle de todo lo que ha sucedido.

La venta de Messi y la imagen del club

"Me hace sospechar que quieren vender al Messi el que sería un error histórico". Laporta no se ha quedado corto y califica de error histórico la posible venta del Messi que el vaticina como los planes oscuros de Bartomeu. Sin embargo, los ataques de Laporta no se quedaron ahí, si no que publicó un segundo mensaje, mucho más corto directo, mostrando su pesar por el estado del club.

"Pobre Barça en manos de estos incompetentes". Con este ataque directo a la directiva finalizó Laporta su breve exposición en redes sociales acerca de lo que sucede en Can Barça. El expresidente no ha sido el único que se ha manifestado en esta línea en las últimas horas. También lo hizo, hace unos días, el precandidato a las elecciones generales Víctor Font. Habrá que ver si Laporta también se une a esas elecciones del próximo mes de marzo.

