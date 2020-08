Leo Messi pide una reunión amistosa con el Barça para tratar su salida

La situación de Leo Messi en el FC Barcelona es cada más enrevesada. El jugador no ha cambiado su decisión de salir del club, pero ha asumido que lo mejor es arreglar las formas de manera amistosa y no crear una guerra judicial que empeore las cosas. Por eso, le ha pedido una reunión al club para celebrar un encuentro entre sus abogados y los de la entidad blaugrana para estudiar su salida.

El jugador argentino tiene decidido que quiere abandonar el FC Barcelona y comenzar una nueva andadura en otro club para el próximo curso. Sin embargo, antes tienen que resolver el fin de su contrato, y una larga disputa judicial no le conviene, ya que el tiempo avanza en su contra y la próxima temporada está al caer.

Por ello, Messi ha decidido dar un pequeño paso al lado, no en el fondo, pero sí en las formas, para intentar llegar a un acuerdo lo antes y posible y salir del club de buenas maneras. El todavía jugador del Barça habría asumido que no podrá salir gratis, pero lo que no es una opción viable es que el club pida los 700 millones de euros de su cláusula.

Lionel Messi, durante un partido con el Barça.

Ante este hecho, Leo Messi, sus agentes y sus abogados han llegado a la conclusión de que lo mejor será negociar con el club y buscar la mejor salida que satisfaga en lo máximo posible a todas las partes. Sin embargo, Messi se mantendrá en silencio sin realizar ningún comunicado.

La primera necesidad de Messi ahora, que ya comunicó al club su intención de desvincularse del club a través de un burofax, es evitar una contienda legal que alargue el proceso y que le impida tomar la salida que desea que, tal y como parece, será reencontrarse con Pep Guardiola en el Manchester City.

Desde el entorno de Messi aseguran que él ya había transmitido al club su idea de salir al término de esta temporada y que el envío del burofax solo fue la confirmación oficial y por escrito de su deseo. Sin embargo, creen también que la junta directiva no creyó su mensaje y por eso ahora se sorprendieron tras el anuncio que ha paralizado el mundo del fútbol y que ha hecho que algunos equipos se pongan a hacer números para intentar contratar al argentino.

Leo Messi, preocupado durante el duelo entre el Barcelona y el Bayern EFE

Una reunión para negociar la salida

La disputa judicial se encuentra en un punto muerto que debe ser debatible. Por parte del club asegura que el contrato de Leo finaliza el año 2021 y que la cláusula que le permitía abandonar gratis la entidad al término de este curso ya expiro, por lo tanto, se tendrían que remitir a su cláusula de 700 millones de euros. Sin embargo, los abogados del jugador defienden que la temporada tan atípica por la pandemia mantiene vigente la dicha cláusula, por lo que la posibilidad de salir gratis seguiría estando disponible. A su vez, el jugador considera que lo mejor será llegar a un punto intermedio.

Por eso les ha pedido a sus abogados que le soliciten al Barça celebrar una reunión en las próximas horas para encontrar una solución que sea viable para todo y le permita a Leo cumplir su deseo de abandonar el club sin cometer un gran perjuicio para la que ha sido su casa durante 20 años.

