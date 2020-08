Klopp y la posibilidad de ver a Messi en el Liverpool: "¿Quién no lo quiere en su equipo?"

El futuro de Leo Messi sigue dando que hablar en el mundo del fútbol. Muchos son los equipos que desearían poder contar con un jugador en sus filas como el argentino, aunque muy pocos son los que podrían acometer su fichaje o hacerse cargo de su llegada sin terminar en la ruina más absoluta en unos días. Por eso, Klopp y su Liverpool no se lo plantean, aunque les gustaría.

El técnico alemán habló sobre la posibilidad de que Messi aterrizara en Anfield para reforzar a un equipo que ya cuenta con una plantilla excelente, algo que es realmente imposible, especialmente a nivel económico. Sin embargo, fantasear con ver a Messi en su propio vestuario es algo que seguro han hecho muchos técnicos en el mundo tras el anuncio de su salida del FC Barcelona.

Uno de los últimos en ser preguntado por la posibilidad de entrenarlo ha sido Klopp, que respondido con su gracia habitual y haciendo alusión a algo que realmente es la realidad. En contrataciones de este tipo, los números mandan, y no cualquier equipo puede afrontar un fichaje de la talla que será el de Messi si finalmente abandona el FC Barcelona.

Lionel Messi, durante un partido con el Barça.

De hecho, solo hay un puñado de equipos que podrían abordar la llegada del argentino con garantías de éxito y así incorporar un jugador de talla mundial a sus plantillas, pero también de unos enormes costes. Nada hacer pensar que Messi vaya a cobrar menos de los 50 millones limpios que gana en el Barça en su nuevo destino, sea cual sea el equipo y sea cual sea el método de pago.

Por eso, Klopp afirmaba lo siguiente: "¿Quién no quiere a Messi en su equipo? Pero realmente no hay opciones. Los números (de la operación) no son asumibles para nosotros. No podemos ni empezar a pensar en esto, está claro". Así de contundente se mostraba el técnico del Liverpool ante algo que no se podrían plantear ni en sueños.

Jurgen Klopp, en rueda de prensa

Mejor en tu equipo que en el contrario

Sin embargo, el entrenador alemán dejó un pequeño chiste final que le provocó la risa hasta él mismo: "No hay opciones, pero...es un buen jugador, ¿no?". Así terminó entre carcajadas Jurgen Klopp su respuesta sobre Messi y su posible llegada a Liverpool, lo que sin duda provocaría la locura en los aficionados de Anfield e incluso la suya propia, ya que completaría un equipo prácticamente invencible para intentar el asalto al trono europeo perdido este año tras la estrepitosa eliminación contra el Atlético de Madrid.

El Liverpool es un equipo más de esos que seguirá viendo a Leo Messi en frente, del otro lado, pero quizás el próximo año lo haga con una frecuencia mayor. Si el argentino termina saliendo del Barça, tal y como parece ser su elección, el club que con mayores opciones cuenta para ficharlo sería el Manchester City, por los que los de Klopp tendría a un gran rival en frente para volver a pelear una Premier League que este año han ganado de calle ante la incomparecencia del equipo de Guardiola.

