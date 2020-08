Los opositores de Bartomeu se reunirán el sábado para estudiar la financiación de la moción

Este sábado habrá una reunión entre los impulsores de la moción de censura al presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, para ponerse de acuerdo en cómo financiar la misma, según ha podido saber EFE.



Como mínimo, se calcula que son necesarios 200.000 euros para que la moción tenga opciones de triunfar, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de la pandemia de coronavirus, que impide que se celebren partidos con público en el Camp Nou y que pueda haber grandes aglomeraciones.



Hoy tres precandidatos a las próximas elecciones del FC Barcelona (Víctor Font, Jordi Farré y Lluís Fernández Alà) y ocho grupos de opinión del entorno azulgrana (Manifest Blaugrana, Cor Blaugrana, Dignitat Blaugrana, Compromissaris FCB, El Senyor Ramon, Seguiment FCB, La Resistència del Palau y #Noiestwitterbarça) han mostrado públicamente su unión para tirar adelante una moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva.

Jordi Farré inicia los trámites para una moción de censura contra Bartomeu Twitter (@JordifarreFcb)

Pero de puertas adentro aún hay divergencias sobre cómo afrontar el reto de obligar a concluir antes de hora el mandato a Josep Maria Bartomeu y su junta directiva. No todos los actores mencionados abogaban días antes por una moción como la mejor manera de conseguirlo y a la mayoría no les gustó que Farré la presentase el miércoles sin haberse puesto en contacto previamente con los otros interesados.



La unión formalizada hoy en una rueda de prensa virtual finalmente se consiguió ayer jueves en las reuniones que EFE anunció que tendrían lugar. Así, se acordó que se tiraría adelante la moción de Farré (antes de las misma se había valorado presentar una moción paralela) aprovechando la infraestructura digital (mocio2020.cat) ya creada por el grupo 'Cor Blaugrana'.



El ímpetu de los grupos de opinión y de Farré cogió con el pie cambiado a algunos de los otros precandidatos, que a día de hoy aún no tienen claro cuál debe ser su postura respecto a la moción. De hecho, Joan Laporta y Agustí Benedito han preferido no participar en el proceso y Emili Rousaud no ha dejado clara su opinión sobre el tema.

Bartomeu y Benedito en una imagen de archivo. EFE

El miércoles, preguntado por EFE sobre si daría su apoyo a la moción de Farré, el ex vicepresidente institucional del FC Barcelona respondió que "sería muy interesante por el bien del club que las elecciones fueran lo más temprano posible para poder afrontar la triple crisis que está sufriendo el club: deportiva, económica e institucional".

Las horas más difíciles de Bartomeu

El peor momento de Josep María Bartomeu estaría muy cerca de llegar. La petición de salida de Leo Messi parece haberlo precipitado y los opositores del presidente del FC Barcelona se han puesto manos a la obras para llevar a cabo su propósito de intentar salvar al club de una junta directiva que amenazaba con dejar a la entidad en situación calamitosa.

Sin embargo, no será tan fácil como parece a pesar de la crispación que existe en torno al equipo. Los aficionados, tal y como han demostrado estos últimos días con concentraciones en la puerta del estadio, comienzan a estar muy cabreados ante la situación de caos institucional que vive el equipo.

